Wat is WestSprint? Lees hier ook het reglement

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Maar waar de profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’ staan de jeugdige wielrenners soms te weinig in de belangstelling. Om die ongelijkheid in balans te brengen organiseert KW al meer dan 20 jaar WestSprint. Anno 2022 doen we dat samen met partner Cycling Vlaanderen West-Vlaanderen.

WestSprint is een regelmatigheidsklassement voor beloftevolle jeugdwielrenners. De Krant van West-Vlaanderen bekroont elk jaar de beste jeugdwielrenners en wielrensters van het seizoen.

In de categorieën nieuwelingen, junioren en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Door deelnames aan wedstrijden in West-Vlaanderen verzamelt elke jonge wielrenner en wielrenster punten.

Gala

Na afloop van het seizoen wordt de West-Vlaamse top gehuldigd voor de gereden prestaties. Een prijzenpot wordt verdeeld onder de best geklasseerde renners. Daarnaast is er ook aandacht voor een clubklassement en de meest beloftevolle West-Vlaamse Dames. Naast de jeugdwielrenners gaan we ook op zoek naar de beste West-Vlaamse profrenner: De IJzeren Briek. De winnaars worden tijdens een jaarlijkse gala dat doorgaat eind oktober gehuldigd.

Twee laureaten van de editie 2019: Shari Bossuyt en Julie Van de Velde.©Davy Coghe Davy Coghe

Tal van toekomstige toppers, die momenteel het mooie weer bij de profs maken, eindigden in het verleden op het podium van WestSprint. Denk maar aan Yves Lampaert, Mauri Vansevenant, Xandro Meurisse, Tim Declercq, Jelle Wallays, Jens Keukeleire, Stan Dewulf en vele anderen.

WestSprint 2022 is een organisatie van De Krant van West-Vlaanderen ism Cycling Vlaanderen West-Vlaanderen.

Hieronder kan je het reglement van WestSprint 2022 nalezen.

Reglement WestSprint 2022