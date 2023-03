Wie leidt er in WestSprint? (4)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Youngster Coast Challenge, UCI 1.2, 17/3, 144 dlnrs.: 1. Warre Vangheluwe (50) 10. Jelle Harteel (19) 23. Ramses Debruyne (7)

Zuid-Kempense Pijl Mol 19/3, 170 dlnrs.: 1.Jonathan Vervenne 14. Gust Lootens (5) 28. Jelle Harteel (5)

HEREN JUNIOREN

Damme, 2.1., 18/03, 11 km, 148 dlnrs. : 1. Sente Sentjens, 20. Milan Donie (7), 29. Corneel Van Slembrouck (7), 30. Xander Scheldeman (7).

Damme, 2.1., 19/03, 121 km, 149 dlnrs. : 1. Steffen De Schuyteneer, 11. Miguel Desmet (16), 13. Xander Scheldeman (10), 17. Victor Vaneeckhoutte (7), 18. Wout Hemeryck (7), 21. Baptiste Swertvaegher (7).

Eindstand : 20. Xander Scheldeman (7), 23. Milan Donie (7), 30. Victor Vaneeckhoutte (7).

HEREN NIEUWELINGEN

Damme, 19/03, 57 km, 86 dlnrs. : 1. Maurice Hoorens, 2. Briek Plasman (14), 5. Zeno Durie (11), 9. Mathis Bruynooghe (7), 10. Kobe Schietgat (6), 13. Raynaud Beke (3), 15. Elias Van Hollebeke (1).

DAMES JUNIOREN

Beernem, 12/3 (in U23-koers): 1. Niamh Murphy (Gbr), 4. Michelle Dheedene (12), 7. Anna Bruneel (9), 10. Ilken Seynave (6), 11. Nanoi Van Wettere (5), 14. Amalia Dewaele (2),

Piccolo Trofeo Alfredo Binda UCI 1.NCup, 19/3: 1. Cat Ferguson (Gbr) 17. Luca Vierstraete (7)

DAMES NIEUWELINGEN

Geen uitslagen deze week.