Negen evenementen zorgen voor sfeer en gezelligheid tijdens doortocht Ronde van Vlaanderen in Beernem

Tijdens een officieel persmoment stelde het gemeentebestuur vrijdagmorgen alle activiteiten voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen door het ‘Dorp van de Ronde’ voor. Dit jaar is Beernem voor het eerst ‘Dorp van de Ronde’ en dat is voor veel handelaars en verenigingen een ideale gelegenheid om festiviteiten op poten te zetten. “We maken er een heus dorpsfeest van”, klinkt het bij burgemeester Jos Sypré (cd&v).

“Met maar liefst 15 km parcours door onze gemeente zijn we dit jaar voor de eerste keer een fier Dorp van de Ronde”, steekt een enthousiaste burgemeester Jos Sypré van wal.

Officiële start

“Na de start op de Grote Markt in Brugge trekt het peloton richting Beernem. De officiële start wordt na iets meer dan 8 km in onze gemeente gegeven, namelijk in de Bruggestraat.”

De gemeente plaatste alvast grote affiches met grappige spreuken verspreid over het parcours en er komen ongetwijfeld ook nog leuke spreuken op de rijbaan. “Bovendien zorgen we nog voor een verrassing in Sint-Joris”, verklapt Sypré.

Negen locaties

Langs het parcours zijn er voorlopig maar liefst negen verschillende plekken waar mensen kunnen samenkomen om van de koers te genieten. Vrije Basisschool Ter Bunen organiseert met ‘Koers op de speelplaats’ een fietsparcours met koffie- en aperitiefbar.

Op de Markt van Oedelem slaan café Mitra, Perle d’Ozette, Forza8330 en Den Bunker de handen in elkaar om er een echt volksfeest van te maken tijdens ‘Ronde van de Markt’, met koffie en boterkoeken, food & drinks, springkastelen, en uitzending op groot scherm. Om 10.30 uur start de toertocht ‘In het spoor van de Ronde’.

Bij De Witte Hoeve is er vanaf 9 uur ’s morgens een koersontbijt. Inschrijven daarvoor kan via info@dewittehoevebeernem.be. Aan het kerkplein in Beernem zorgt Feest- en Handelsgroep Dorpsvrienden voor sfeer. Zij stellen de Beernemse Reuzen op om de renners te begroeten en plaatsen een bar met apero en frietjes. Op het grasplein aan OC De Kleine Beer zorgen Rugbyclub Beernem en Oranje Beernem onder het mom van ‘het Ovaal van de Ronde’ voor drank, lekkers, animatie voor de kinderen en uitzending op groot scherm.

Op groot scherm

KWB Beernem, Femma Beernem en Natuurloop Beernem verwelkomen bezoekers in OC De Kleine Beer voor ontbijt en lunch. Inschrijven daarvoor kan via kwb.beernem.mail@skynet.be. Voorts is er ook in café Sint-Lucas een en ander te beleven. De uitbater zal een all-informule aanbieden met drank en eten voor bezoekers van het café.

Ook daar is de wedstrijd op groot scherm te volgen. In de tuin van de woning aan Stationsstraat 67 organiseert koersploeg De Blendhelpen een ontbijt, barbecue en afterparty met dj. Via de wielervereniging kan je inschrijven voor het evenement. Vzw Ten Distel organiseert op zijn beurt een koersbar in de Kooldreef.

De gemeente zelf maakt van de gelegenheid gebruik om de expo ‘Wielercultuur in Beernem’ opnieuw open te stellen in zaal Sinjo. Op zondag 26 maart onthult het gemeentebestuur samen met de Cultuur Historische Kring Sint-Joris de ‘Ronde van Beirnem’, een fietstocht van 50 kilometer met zes segmenten. “Ten slotte maken we ons op voor de handelsactie ‘Dorp van de Ronde’ waarbij de inwoners van Beernem mooie prijzen kunnen winnen”, besluit de burgemeester.