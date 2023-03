Vlaanderens Mooiste: Beernem Dorp van de Ronde, officiële start in Oedelem

Op zondag 2 april zullen heel wat inwoners van Beernem, in tegenstelling tot honderdduizenden andere Vlamingen, niet voor hun televisie zitten. Beernem is dit jaar Dorp van de Ronde en bovendien raakte deze week bekend dat de Ronde van Vlaanderen dit jaar officieel van start gaat in Oedelem. “We gaan er een feestje van maken.”

Na de officieuze start in Brugge fietsen de renners naar Beernem. Na acht kilometer wordt in de Bruggestraat, aan de bushalte tussen Vliegend Paard en Driekoningen, het officiële startschot gegeven. Daarna rijdt het peloton naar de Bruggestraat en de Knesselarestraat. Via de Schippersstraat trekken de renners langs de Hoornstraat naar het centrum. Via de Parkstraat gaat het naar de Sint-Andreaslaan, en dan via Sint-Joris naar Aalter.

Aangezien het peloton de verschillende deelgemeenten van Beernem aandoet, organiseren lokale verenigingen in Oedelem en Beernem activiteiten.

Ontbijt en fietsen

Waar het officiële startschot wordt gegeven zorgen vzw Den Bunker, fietsclub Forza 8330, Café Mitra en Perle d’Ozette samen de hele dag voor ambiance. “Beginnen doen we met een ontbijt met koffie en koffiekoeken. Om kwart over tien volgt de doortocht van de renners, waarna we zelf op de fiets springen”, vertelt Christophe Deblonde, voorzitter van Forza 8330.

Met een fietstocht ‘In het spoor van de ronde’ rijden de wielertoeristen een stukje van het parcours dat ook de profrenners afleggen. “Bovendien installeren we op de markt van Oedelem een groot scherm, zal er een springkasteel staan, en voorzien we ook in een bar en eetkraam. We gaan er een feestje van maken”, lacht Deblonde.

In het centrum van Beernem zorgt vzw Dorpsvrienden Beernem voor de sfeer. “Wij installeren vier schermen en zetten een tent aan de Sint-Amanduskerk”, vertelt voorzitter Martin D’haeninck. “We schakelen ook de Beernemse reuzen in. Naar alle waarschijnlijkheid zullen zij een gepaste tenue aantrekken”, lacht hij.

Wielertoeristen

Verder in de gemeente organiseert Fietscommunity Toeristiek samen met fietshandel À Bloc een evenement op zaterdag 1 april. “Iedereen doet iets op de dag van de wedstrijd, maar een dag eerder leggen zo’n 6.000 wielertoeristen het parcours ook al eens af”, legt Fré Gernaey uit. “Met The Social Ride bieden we ‘s morgens koffie en boterkoeken aan. Samen supporteren we voor de vele wielertoeristen die omstreeks zeven uur ‘s morgens in Brugge vertrekken. Eens de grootste groep gepasseerd is, fietsen we zelf een deel van het parcours.”

In de aanloop naar de voorjaarsklassieker had oppositiepartij N-VA opgeroepen om opnieuw een expo over de Beernemse wielercultuur in te richten. Die vond al eens plaats in 2017. Het gemeentebestuur reageerde positief en beloofde het voorstel van de N-VA te bespreken binnen de Beernemse stuurgroep van Dorp van de Ronde.