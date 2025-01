Wie wordt de beste EOTS-amateurvoetballer? Eerste stemronde achter de rug en nu al uitkijken naar de party op 16 mei

EOTS, End of The Season–party in het amateurvoetbal, is al een vaste waarde geworden in het wereldje. Ieder jaar worden op het einde van het seizoen de kampioenen en de beste spelers per reeks in de bloemetjes gezet. En dat gaat gepaard met een spetterend feestje. Vergaap je hier nog even aan de beelden van vorig jaar. De eerste stemronde voor de beste spelers per reeks is achter de rug, net voor de start van de terugronde in het amateurvoetbal maken we hier exclusief per reeks de top vijf (in alfabetische volgorde) bekend. Er volgt op het einde van het seizoen ook een tweede stemronde.

Het aftellen is begonnen. Op 16 mei 2025 wordt het amateurvoetbalseizoen afgesloten met de EOTS-party. Tijdens deze feestelijke avond worden de kampioenen van tweede amateurklasse tot en met tweede provinciale van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen gehuldigd. Daarnaast worden ook de beste spelers uit verschillende reeksen geëerd met een prestigieuze award. De avond wordt afgesloten met een spetterende afterparty. “We willen er een groot voetbalfeest van maken om het einde van het voetbalseizoen te vieren. Iedereen is welkom!” aldus de organisatoren.

De awards, opnieuw vakkundig vervaardigd door Creations by b2, staan klaar om de prestaties van het afgelopen seizoen te erkennen. Ruben Van Gucht, bekend sportjournalist en presentator, zal de beste spelers van het seizoen bekendmaken en de avond in goede banen leiden.

Om de beste speler te bepalen zijn er telkens twee stemrondes, één na de heenronde en één na de terugronde. Bij de EOTS-verkiezing geven alle trainers en kapiteins van de reeks punten aan spelers van de concurrentie, waarbij stemmen op eigen spelers niet is toegestaan. Op basis van deze stemmen werd een top vijf per reeks samengesteld, ingedeeld per reeks en alfabetisch gerangschikt.

Tweede Amateurklasse

Aelterman Noah – KVV Zelzate

Cnudde Guillaume – KSV Oudenaarde

Debouver Daan – SK Roeselare

Habbas Donovan – KVV Zelzate

Triest Joran – Racing Club Gent

Derde Amateurklasse

Brogniez Jeremy – RFC Mandel United

Buyl Jasper – KFC Hoger op Kalken

Joye Davy – RFC Wetteren

Poppe Lukas – KFC Hoger op Kalken

Smet Djeff – KFC VWW Hamme

Eerste Provinciale West-Vlaanderen

Devacht Guillaume – KSV Rumbeke

Notebaert Viktor – KSV Rumbeke

Ponjaert Quincy – Sassport Boezinge

Roussel Romain – Sassport Boezinge

Woodruff Robinson – KSV Rumbeke

Tweede Provinciale A West-Vlaanderen

Baeckelandt Luca – KSV Veurne

Blanckaert Dante – KSV Veurne

Blomme Matthias – KFC Meulebeke

De Cock Quinten – FC Heist

De Witte Jitse – KWS Oudenburg

Tweede Provinciale B West-Vlaanderen

Deman Tom – EVC Beselare

De Winter Pieter – KFC Aalbeke Sport

Hanson Jonas – KVK Avelgem

Lievrouw Klaas – KSV Moorsele

Vlieghe Jeroen – KFC Aalbeke Sport