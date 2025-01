VK Langemark-Poelkapelle neemt na dit seizoen afscheid van trainer Tom Slosse

Tom Slosse kreeg in de kerstvakantie van het bestuur te horen dat hij volgend seizoen niet langer trainer kan zijn van VK Langemark-Poelkapelle. De Langemarkenaar legt zich neer bij deze beslissing en wil nu nog alles geven in de laatste veertien wedstrijden.

Tom Slosse is al bijna vijftien jaar actief bij VK Langemark-Poelkapelle. “Ik begon hier toen het nog KFC Langemark heette. Dat was toen bij de U8, waar mijn oudste zoon Jaan speelde”, weet Tom. “Nu is Jaan er 24. Ik was jarenlang jeugdtrainer en jeugdcoördinator tot ik zo’n vier jaar geleden de stap zette naar mijn rol als T1. Eind dit seizoen komt er eind aan deze periode, want het bestuur besliste eenzijdig om een einde aan de samenwerking te maken. Uiteraard besef ik dat er ooit een einde komt, maar er was geen overleg. Ik ben heel trots op de prestaties van de afgelopen seizoenen en we hebben steeds onze doelstellingen kunnen bereiken met als kers op de taart de promotie vorig seizoen. Ook in derde provinciale zijn we dit seizoen al redelijk op weg. Als we ons puntenaantal van voor Nieuwjaar nog kunnen verdubbelen, mogen we met 38 punten zeker van een geslaagd seizoen spreken.”

Gesteund

Tom wil in schoonheid afscheid nemen, te beginnen zaterdag op het veld van Dosko Beveren. Thuis werd het 2-4, nadat VKLP 2-0 voorkwam. “Ik ben alleszins nog van plan om er de komende maanden het beste van te maken. Zolang de spelers achter mij staan, ga ik door. Ik voel me nog gesteund. Toen ik hen vorige vrijdag inlichtte, waren er ook enkele gefronste wenkbrauwen. Met het bestuur heb ik evenmin een probleem. Zij kiezen ervoor om met iemand anders in zee te gaan en we zullen niet met ruzie uit elkaar gaan.”

Toekomst

Het einde van een hoofdstuk kan het begin zijn van iets nieuws. “Ik sta open voor nieuwe projecten. Intussen ken ik wel wat volk, maar ik ga nog niet actief op zoek naar iets nieuws. Ik zie wel wat er op me afkomt”, besluit de 51-jarige coach. (API)