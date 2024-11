Dosko Beveren (3A) klaar voor topper tegen KFC Poperinge A

Dosko Beveren is de voorbije weken niet meer te stoppen en behaalde een mooie 18 op 18. Zo staat het nu aan de leiding in derde provinciale A, met evenveel punten als FC Dadizele Sport A en KFC Poperinge A. Laatstgenoemde komt zaterdag naar Beveren op bezoek voor een regelrechte topper.

Op het veld van Sparta Dikkebus won Dosko Beveren zondag met 1-3, waardoor het zijn zegereeks verder zet en een mooie 18 op 18 neerzet. “Het was nochtans een moeilijke match door de hevige wind”, blikt Jordy Vandewalle (34) kort terug. “Dikkebus miste de kans op de 1-0 en daarop scoren wij twee keer kort na elkaar, via Khramaz en Techel, zonder een echt grote kans te hebben gehad. Daarna hielden we probleemloos de match onder controle, ook doordat Dikkebus gewoon te onmondig was. We scoorden nog de 0-3, maar vergaten de match daarna volledig af te maken en zij konden op penalty nog een eerredder scoren.”

Afwerking nu wel op punt

Na de mindere periode van halfweg september tot halfweg oktober, waarbij Dosko slechts 4 op 15 haalde, zijn de troepen van coach Karel Tanghe sindsdien niet meer te stoppen. “Het probleem was toen dat we moeilijk tot scoren kwamen. Zo verloren we tegen Keiem en Vleteren met 0-1, terwijl we de ene kans na de andere kregen. Maar als je niet scoort, kan je niet winnen. Alleen in de topper tegen FC Dadizele Sport gingen we toen verdiend onderuit. Maar nu staat onze afwerking wel op punt en hebben we de voorbije maanden een heel mooie 18 op 18 neergezet. Op die manier hebben we onze achterstand van elf punten helemaal gedicht en staan we plots aan de leiding”, aldus het boegbeeld van Dosko Beveren.

Zaterdag om 19 uur wacht de topper tegen medeleider Poperinge. “We zitten in een goede flow en kijken dan ook uit naar deze topper. Al moet ik wel eerlijk bekennen dat ik geen enkele speler van hen ken. Ik zag dat het een redelijk jonge ploeg is. Maar wij moeten naar niemand kijken en gewoon ons spel spelen. We beschikken over een ruime en evenwichtige kern en kunnen op die manier probleem blessures of schorsingen opvangen”, besluit de Bevernaar, die volgend seizoen nog een extra jaartje Dosko aan zijn carrière toevoegt.

Kerstmarkt

Voor de topper tegen Poperinge is iedereen van harte welkom op de kerstmarkt, die georganiseerd wordt door de vrouw van trainer Karel Tanghe. Van 17.30 tot 18.10 uur kan je ook de U6 en U7 van Dosko aan het werk zien.

Zaterdag 30 november om 19 uur: Dosko Beveren – KFC Poperinge.