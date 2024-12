“Samen met mijn zoon op het veld”: 49-jarige assistent-trainer depanneert onder de lat bij VKLP

Derdeprovincialer VK Langemark-Poelkapelle sloot het kalenderjaar af met een nipte nederlaag op het veld van FC Dadizele Sport. In de tweede helft nam assistent-trainer Manu Mackelberg (49) plaats onder de lat.

“Eerste doelman Jaan Slosse kwam in botsing met de spits van Dadizele en had last van zijn knie”, vertelt Manu. “Het was op slag van rust en er volgde normaal nog een hoekschop, maar de scheids voelde de ernst van de situatie en floot de eerste helft af. Zo kon ik me tijdens de rust opwarmen. Het was niet mijn eerste depannage, ook tegen Sparta Dikkebus sprong ik al eens in. Als we geen tweede doelman beschikbaar hebben, dan is de afspraak dat ik stand-by ben. Ik nam dus met plezier mijn verantwoordelijkheid om de ploeg te helpen. Zenuwen waren er niet, want ik heb ervaring genoeg. Naast de A-ploeg was ik dit seizoen ook al een paar keer actief bij de Goldies.”

Dubbel gevoel

Manu hield ei zo na de netten schoon. “Je voelde dat Dadizele meer kansen had, maar op een gegeven moment begin je te geloven in een goed resultaat. Helaas viel de beslissende treffer vijf minuten voor tijd. Na een foutje van ons kwam de speler op doel af en trapte hij keihard binnen. Zo ging ik met een dubbel gevoel van het veld. Teleurgesteld door het late doelpunt, maar ook trots op de jongens. We misten enkele basispionnen en speelden met een heel jonge ploeg. Ik zorgde ervoor dat de gemiddelde leeftijd wat hoger lag. De jongens deden het voortreffelijk. Persoonlijk was het ook een hoogtepunt om samen met mijn zoon Ruben op het veld te staan. Bovendien kwam mijn moeder – die in het naburige Geluwe woont – naar de match kijken. Voor haar was het een flashback naar 25 jaar geleden.”

Manu woont Woumen, maar is goed ingeburgerd in Langemark. “Ik ben nu bijna tien jaar actief in deze familiale club. Ik heb altijd bij de B-reserven gespeeld en ben nu trainer van de U21 en assistent van Tom Slosse. Naast Ruben speelt ook mijn andere zoon Nathan hier, ook hij is doelman.”

Zaterdag volgt nog een teambuilding en na de winterstop volgen cruciale maanden voor de promovendus. “Op 11 januari trekken we naar Dosko Beveren, tegen wie we op de openingsspeeldag een 2-0-voorsprong uit handen gaven. Alles staat nog op een zakdoek, ik zie het zeker goed komen. Voetballend horen we bij de betere ploegen uit de reeks.”