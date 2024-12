Trainer Piet Vanwildemeersch stopt na dit seizoen bij TSC Proven: “Tijd voor gezin en hobby’s”

Piet Vanwildemeersch stopt aan het einde van dit seizoen als hoofdtrainer van derdeprovincialer TSC Proven, de club van zijn hart. Hij wil plaats maken voor een nieuwe wind en meer tijd maken voor gezin en andere hobby’s. Met Kevin Pecqueux volgt er een ander kind aan huis Piet op.

December is de periode waarbij de trainers hun voetbaltoekomst bekendmaken. Bij TSC Proven waren ze de voorbije weken druk in de weer om een opvolger aan te stellen voor Piet Vanwildemeersch. “Ik deelde mijn beslissing enkele weken geleden mee aan bestuur en spelers. Het is volledig mijn eigen keuze”, vertelt de 46-jarige trainer. “Ik vond het belangrijk om tijdig duidelijk te scheppen. Trainer zijn is een fulltime bezigheid en ik zette me er de voorbije jaren 200 procent voor in. Vanuit de U17 zijn een groot aantal spelers meegegroeid naar de eerste ploeg. Ik vind dat het tijd is voor vernieuwing en ik wil het jaar te veel vermijden. Ook voor mijn zoon Victor zal het beter zijn dat er een andere trainer is. Of ik volgend seizoen iets anders zal doen in de club, is nog onduidelijk. Wat wel zeker is, is dat ik weer meer tijd wil maken voor mijn gezin en voor andere hobby’s, zoals fietsen.”

Opvolger

TSC Proven bleef niet bij de pakken zitten en heeft met Kevin Pecqueux (42) al een opvolger. “Hij kent het huis, is perfect tweetalig en heeft ervaring op hoog niveau”, zegt voorzitter Stefaan Desmet. “Kevin begon en eindigde hier zijn carrière en is nu jeugdtrainer bij KVK Westhoek. Wij kijken ernaar uit om hem hier zijn eerste stappen bij een A-ploeg te laten zetten. We zijn Piet heel dankbaar voor de afgelopen jaren en hopen dat we in schoonheid kunnen eindigen. De familie Vanwildemeersch, met naast Piet ook nog zijn broers Stijn en David, zijn al lang aan onze club verbonden. Het is ook via Piet dat onze terreinen altijd zo goed onderhouden zijn. Piets assistent Christophe Kinoo en keeperstrainer Kurt Vander Paelt en een groot deel van de spelersgroep blijven wel aan boord.”

Op dreef

“Ik hoop natuurlijk ook om positief afscheid te kunnen nemen”, pikt Piet in. “Na een minder begin raakten we de voorbije weken op dreef. De eerste vier zijn even uit zicht, maar we hebben de vijfde plaats nog in het vizier. Stiekem dromen we wel van de eindronde, al is het puntenverlies van vorig weekend in Dikkebus niet bevorderlijk voor de tweede periode. Daarin staan we met 12 op 18 voorlopig op één punt van leider US Ploegsteert. Met een zege hadden we dus op kop gestaan. Na de winterstop willen we doorgaan op ons elan. Op 2 januari hervatten we de trainingen. De eerste wedstrijd van 2025 is thuis tegen FC Dadizele Sport, een stevige ploeg tegen wie we in de heenronde met 1-0 verloren.”