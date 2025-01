Dosko Beveren (3A) wil met winst aanknopen in derby

Dosko Beveren is het nieuwe jaar met een valse noot gestart. Het verloor voor eigen volk met 2-4 van VK Langemark-Poelkapelle. “Met doelpunten vlak voor en net na rust leek er geen vuiltje aan de lucht, maar plots stuikte alles ineen”, blikt Gregory Anne (26) terug. “We misten de kans op de 3-0 en in een paar dolle minuten werden we koud gepakt en stond het 2-2. We vonden er geen antwoord meer op en slikten nog twee doelpunten. Ik heb er geen verklaring voor. We hadden gehoopt op de drie punten, maar blijven na de 1-0-nederlaag van voor de winterstop tegen Koksijde-Oostduinkerke met een nul op zes achter. Hopelijk kunnen we de situatie rap keren zodat we de aansluiting met de top niet verliezen.”

Zondag wacht de derby tegen KVP Gits, dat op de 14de plaats staat in derde provinciale A. “Daar hebben ze met Pascal Dermaux een nieuwe T1, wat voor een nieuw elan kan zorgen, maar normaal gezien moeten we kwaliteit genoeg hebben om daar te gaan winnen”, aldus de kapitein. “We moeten vooral minder de lange bal hanteren. Het is inderdaad een derby, wat altijd wat meer schwung brengt, maar dat mag geen verschil maken voor onze ploeg. Het enige dat telt, zijn de drie punten.”

Kloof dichten

Momenteel staat Dosko derde in de stand, op zes punten van Poperinge en op drie van Dadizele. “We geven de strijd zeker nog niet op en geloven nog altijd in de titel. In de heenronde hebben we ook al eens een kloof van elf punten gedicht. Met nog 13 matchen te gaan, zijn er nog heel wat punten te verdienen. We bekijken het week per week, maar de goesting is er nog altijd in de groep”, besluit de doelman, die ook volgend seizoen bij Dosko blijft. “Ik zit hier goed en begin hier straks met plezier aan mijn zesde seizoen, in tweede of in derde provinciale.”

Vincent Vervaecke stopt, enkele andere jongens twijfelen nog. Tjardo Techel, Briek Haelemeersch, Inaki Tieghem, Matteo Carlier, Ferre Wylin en Jordy Vandewalle hebben net als T1 Karel Tanghe al bijgetekend. (SM)

Zondag 19 januari om 15 uur: KVP Gits Dosko Beveren.