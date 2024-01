Oostendenaar Kimmer Coppejans naar tweede kwalificatieronde Australian Open

Na Bruggeling Joris De Loore heeft ook Oostendenaar Kimmer Coppejans (ATP-183) zich dinsdag voor de tweede kwalificatieronde van het Australian Open geplaatst. De 29-jarige Coppejans deed dat door de Argentijn Thiago Agustin Tirante (ATP-121) met 6-7, 7-6 en 6-2 te verslaan.

In de tweede ronde neemt Coppejans het op tegen de Italiaan Andrea Vavassori (ATP-155). Die won met 6-0 en 6-3 van de Fin Otto Virtanen (ATP-168).

Coppejans probeert zich in Melbourne een tweede keer op de hoofdtabel te plaatsen. In 2021 lukte hem dat een eerste keer. Daarnaast speelde hij twee keer Roland-Garros (2015 en 2019) en een keer Wimbledon (vorig jaar). Telkens eindigde het in de eerste ronde.