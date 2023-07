Kimmer Coppejans sneuvelt in openingsronde van Wimbledon

Kimmer Coppejans (ATP 188) heeft donderdag het hoofd gebogen voor Alex de Minaur (ATP 17) in de openingsronde van het grandslamtoernooi van Wimbledon. Het Australische vijftiende reekshoofd was gespreid over twee dagen na 3 uur en 28 minuten in vier sets te sterk voor de 29-jarige geboren Oostendenaar met 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 en 7-6 (7/2).

De partij werd woensdagavond vanwege de invallende duisternis gestaakt na drie sets en moest daarom donderdag afgewerkt worden. Coppejans redde bij 3-4 in de vierde set drie virtuele matchballen, maar verkwanselde bij 5-4 zelf drie setpunten. Coppejans, in 2012 juniorenkampioen op het grandslamtoernooi van Roland Garros, schopte het pas voor de eerste keer tot op de hoofdtabel van het heilige gras in Londen.