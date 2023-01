Kimmer Coppejans meteen out in Australië

Kimmer Coppejans (ATP 220) is er niet in geslaagd om door te gaan naar de tweede kwalificatieronde voor de Australian Open, de eerste Grand Slam van het seizoen. Dinsdag werd in Melbourne Park de 28-jarige Oostendenaar geklopt door de 21-jarige Tristan Schoolkate (ATP 365), die als één van de 15 Australiërs werd uitgenodigd door de organisatoren. De wedstrijd, 2u33 lang, eindigde met 6/7 (9/7), 7/5 en 6/4.

Copppejans stond meer dan 100 plaatsen hoger op de ATP-ranking en toonde dat meteen. Hij liep in de eerste set 1-3 uit, maar Schoolkate kwam terug. Er kwam een tiebreak en daarin was Kimmer net iets beter. Hij won de set met 6(7)-7.

In de tweede set moest Coppejans al snel een achterstand goedmaken. Nadien kwamen geen breakkansen meer. Tot Schoolkate opeens een nieuwe kans kreeg. Hij greep die en serveerde uit: 7/5. De Australiër bleef de bovenhand houden en won zijn opslagslagen in de derde set gemakkelijker dan Coppejans. Bij een 4-4 kreeg de thuisspeler drie breakkansen en kon die meteen benutten. Zo verloor Coppejans na 2 uur 36 set drie met 6/4 en ook de wedstrjd. (ACR)