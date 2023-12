Ultraloper Karel Sabbe breekt fenomenale records: “Voor natuur en avontuur”

Anzegemnaar en ultraloper Karel Sabbe (34) omschrijft 2023 als een grand cru-jaar. Hij bereikte dan ook als een van de weinigen ter wereld de finish van de Barkley Marathons in Tennessee (VS) en hij brak het wereldrecord op de Pacific Crest Trail (VS). Hij legde de 4.300 km af in amper 46 dagen en deed daarmee vijf dagen af van het vorige record.

Karel Sabbe bleef ook dit jaar zijn grenzen verleggen met bovenmenselijke prestaties. In het dagelijkse leven vind je hem in zijn tandartspraktijk in Ronse, maar hij is voornamelijk bekend voor zijn sportieve prestaties. Ooit begon hij als fanatiek wandelaar om te evolueren naar langeafstandsloper. In maart slaagde hij erin om de uitputtende Barkley Marathons in Tennessee in de VS uit te lopen in net geen 60 uur.

Een paar maanden later liep hij de Pacific Crest Trail, van de Mexicaanse grens tot Canada. Hoewel hij een omweg van 165 kilometer moest maken door bosbranden in Washington, slaagde hij er toch in om het wereldrecord te verpulveren met maar liefst vijf dagen. Hij legde de 4.300 kilometer (!) af in amper 46 dagen. “Ik doe deze schitterende trails in de eerste plaats om te genieten van het avontuur en de adembenemende natuur”, omschrijft Karel het.

Uitzonderlijk palmares

Het voorbije jaar omschrijft Karel Sabbe dan ook als een grand cru-jaar. “In maart legde ik de Barkley Marathons af in 59 uur, 53 minuten en 33 seconden. Daarmee werd ik de eerste Belg die de wedstrijd binnen de voorziene tijd van 60 uur uitdeed. In de 35 jaar dat de wedstrijd gehouden wordt, hebben amper 17 atleten de finish bereikt. Later dat jaar liep ik opnieuw de Pacific Crest Trail van de Mexicaanse tot de Canadese grens.”

Ook al moest Sabbe een omweg van 165 kilometer maken door bosbranden in Washington, toch voltooide hij de trail in 46 dagen, 12 uur en 50 minuten en verpulverde daarmee het record van 2021 met maar liefst vijf dagen.

De sportieve carrière van Sabbe startte in 2014 toen hij zijn eerste marathon liep zonder veel ervaring of enige achtergrond. In 2015 verscheen hij aan de start van de Coast to Coast-race in Nieuw-Zeeland en in 2016 liep hij de Marathon des Sables in Marokko als voorbereiding op zijn eerste Pacific Crest Trail later dat jaar. Twee jaar later liep hij de Appalachian Trail in de VS. Sabbe deed toen al wereldrecords sneuvelen.

In 2019 nam hij voor het eerst deel aan de Barkley Marathons, dat algemeen wordt beschouwd als de zwaarste ultratrailwedstrijd ter wereld. Dat jaar bereikte niemand de finish, ook Sabbe niet, maar hij was wel the last man standing in de race. In 2020 werd hij recordhouder op de Alta Via 2 in de Italiaanse Dolomieten en in oktober volgde de Big’s Backyard (VS). Opnieuw een wereldrecord binnen!

Derde ereburger

Na componist en dirigent Herman Roelstraete (1981) en schrijver Stijn Streuvels (postuum in 2017) mag Karel Sabbe zich nu ook ereburger van Anzegem noemen. Op 26 november werd hij gehuldigd. “Karel Sabbe verlegt grenzen en inspireert mensen om hun dromen na te jagen”, liet schepen van Protocol Pauline Van Marcke noteren.

“Het is bijzonder om deze erkenning te krijgen, ook omdat Anzegem me nauw aan het hart ligt”, aldus Sabbe. “Ik woon hier nu vier jaar en voel me thuis samen met mijn vrouw Emma Vandoorne en mijn zoontje Jack (4). “We genieten hier samen van de rust.”

Eigen trail

Na de Karel Sabbeberg in de Blaarmeersen in Gent werd de Anzegemnaar met Waregemse roots nu ook geëerd met de Karel Sabbe Trail in Anzegem. De start van deze bewegwijzerde route bevindt zich op nog geen 200 meter van de woonst van Sabbe. Het pad is 32 kilometer lang en loopt langs de meest adembenemende plekken in Anzegem.

“Als deze route meer mensen aanzet om te sporten, doet me dat veel plezier”

Sabbe was bijzonder vereerd en dankbaar voor deze trail die zijn naam draagt. “Als deze route meer mensen aanzet om te sporten, doet me dat veel plezier”, zei de kersverse ereburger geëmotioneerd. De route is geschikt voor trailrunners, wandelaars en gravelbikers, met startpunt aan de Anzegemse sporthal. Er zijn verschillende lussen mogelijk. Wat de toekomst betreft, lonkt een nieuw avontuur van noord naar zuid in de schitterende natuur van Nieuw-Zeeland.