Nieuwsfeit van 2023 in Wervik: Faillissement woon- en leefbuurt Triamant in Geluwe

Wie wordt in de loop van 2024 de nieuwe eigenaar van de gewezen woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat? Wordt dat de woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik, al zijn er ook nog andere geïnteresseerden? De bal ligt in het kamp van de curatoren, een advocatenkantoor uit Turnhout. Gelijk welk bod zal ook groen licht moeten krijgen van de ondernemingsrechtbank die eind juni het faillissement uitsprak. De 80 flats en 20 studio’s staan leeg. Alleen de noodverlichting brandt er nog.

We herinneren ons nog maar al te goed de voorstelling van het nieuwe project, in de polyvalente zaal van Ter Linde. Die avond was er een ruime belangstelling. “Het wordt een ‘dorp in het dorp’”, hoorden we het nog zo mooi zeggen. Dat er obligaties van 150.000 euro werden uitgeschreven en men daardoor goedkoper zou kunnen wonen, deed bij nogal wat mensen de wenkbrauwen fronsen.

In maart 2015 gingen de grondwerken van start. Eind juli 2016 arriveerden de allereerste bewoners en die konden elke dag de klok rond genieten van zorg op maat en een compleet uitgewerkt dienstenaanbod. Er waren nogal wat misverstanden over het concept. Zo dachten velen dat alleen senioren er konden wonen. Triamant was geen woonzorgcentrum. Er woonde daar een mix van alle leeftijden. De meerderheid waren wel ouderen.

Er werden diverse activiteiten georganiseerd, iedereen was er welkom. De brasserie was zelfs de plek waar na de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe coalitie van toen nog SP.A en de Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project het bestuursakkoord voorstelde. Vier jaar later kwam er een breuk in het huwelijk en kozen de socialisten met CD&V voor een nieuwe partner.

Nieuwe woonplek

Een ‘bende ellende’ zorgde er blijkbaar voor een wanbeheer. Zo was er een niet-erkende groep assistentiewoningen. De bewoners moesten op zoek naar een andere plek om te wonen. Ze kregen hierbij de hulp van de stad Wervik en het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Eind november kreeg de stad van Vlaams minister van Zorg Hilde Crevits (CD&V) een bedankingsbrief voor de aanpak in het dossier Triamant.