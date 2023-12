‘Koekelare Leeft 2023’ was een voltreffer: “Ook in 2024 nazomerfestival”

De editie 2023 van het nazomerfestival ‘Koekelare Leeft’ van 1 tot en met 4 september was bijzonder zonnig en succesvol. Enkele maanden eerder leek het festival tijdens de septemberkermis nog ten dode opgeschreven, maar dat was buiten de veerkracht van de nieuw opgerichte vzw en de steun van het gemeentebestuur gerekend.

“De aanloop naar het festival liep nochtans niet van een leien dakje”, aldus Christophe Desmedt, voorzitter van vzw Koekelare Leeft. “Door het afhaken van enkele mensen van het eerste uur moest ik op zoek naar nieuwe bondgenoten.

“Alleen doorgaan was geen optie, maar gelukkig vond ik Kristof Vandooren, Peter Thoon en Kristof De Croo bereid om zich te engageren in een avontuur, waarvan we eigenlijk niet goed wisten waar het zou eindigen. Gelukkig sprong het gemeentebestuur ook financieel bij, zodat we de eerste kosten van de 21ste editie van ‘Koekelare Leeft’ konden financieren.”

“Totaalplaatje is over de hele lijn positief”

Ondertussen weet elke Koekelarenaar dat de editie 2023 van ‘Koekelare Leeft’ een voltreffer was. “De eerlijkheid gebiedt me toe te geven dat we niet verwacht hadden dat de meeste optredens zo’n succes zouden worden. Na een vlotte start op vrijdagavond met zo’n drieduizend feestneuzen in de tent speelde Preuteleute de dag erna onze concerttent gewoon aan flarden. Vierduizend enthousiastelingen in de tent – die we noodgedwongen moesten afsluiten – en nog meer dan duizend bezoekers op het plein. Het was de eerste keer dat ik dit als voorzitter meemaakte.”

Topact

“Traditioneel staat op de betalende maandagavond de topact geprogrammeerd”, gaat Christophe Desmedt verder. “We hoopten dat André Hazes Jr. na drie jaar zonder optredens de grote massa op de been zou brengen. Op zich was zijn optreden geen tegenvaller, maar de tent zat met drieduizend fans zeker niet afgeladen vol.”

“Het totaalplaatje van ‘Koekelare Leeft 2023’ is echter positief over de hele lijn. De editie van 2024 is gegarandeerd, want we zijn terug financieel zelfbedruipend. Verder dan één jaar durf ik echter niet meer vooruitkijken. Dat is een les die corona ons heeft geleerd”, besluit Christophe Desmedt.