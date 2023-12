Nieuwsfeit van het jaar in Maldegem: Twee nieuwe politieke partijen

Ook in Maldegem begon het voorbije jaar de electorale spanning al te stijgen, zeker omdat er twee nieuwe spelers bijkwamen. Zo begon Peter Van Hecke in april van dit jaar met zijn eigen politieke beweging RESPECT en lanceerde Peter T. Van Hecke, voordien schepen bij N-VA, half oktober Ons Dorp, een lokale lijst zonder kleur of nationale verbondenheid.

Kort na de lancering van Ons Dorp maakte Peter T. Van Hecke twee namen bekend. Een eerste is dierenarts Henk Deprest, die de voorzitter wordt van Ons Dorp. Tot april was hij voorzitter van Open Vld, nu zetelt hij als onafhankelijk raadslid. De tweede naam die bekend werd, is die van Klaas Ballegeer. Hij neemt de rol van ondervoorzitter op zich.

Positief verhaal

“Over twee weken maken we meer namen bekend en zullen we ook onze nieuwe website lanceren”, zegt Peter T. Van Hecke van Ons Dorp. “Onze zoektocht naar kandidaten verloopt heel vlot. We hebben een duidelijke visie en brengen een positief verhaal zonder gekibbel, wat blijkbaar veel mensen aanspreekt. We willen verder met wat goed is en samen met mensen van onze gemeente werken aan wat beter kan.”

Toen onafhankelijk gemeenteraadslid en voormalig Open Vld-schepen Peter Van Hecke (oftewel blauwe Peter) in april van dit jaar bekendmaakte dat hij met zijn politieke beweging RESPECT van start ging, was er van de lijst Ons Dorp nog geen sprake. Hij reageerde recent: “Toen mijn naamgenoot Peter T. Van Hecke zijn nieuwe lijst Ons Dorp lanceerde, was dat voor mij wel een verrassing. Dit werpt natuurlijk een heel ander licht op de politieke situatie. Eén ding is zeker: in de politiek moet je steeds met iedereen blijven praten.” (Michel Wijne)

