Wat een prestatie! Anzegemnaar Karel Sabbe haalt finish van extreme Barkley Marathons met nog 6 minuten op de klok

Ultraloper en superman Karel Sabbe (34) uit Anzegem heeft een van zijn ultieme dromen verwezenlijkt. Hij voltooide de extreme Barkley Marathons na 59 uur en 54 minuten lopen, 6 minuten voor de deadline. In Waregem Gaver Tennis Club verzamelden donderdagavond en -nacht tientallen vrienden en familie om de laatste kilometers samen door te maken. De spanning steeg terwijl de klok genadeloos verder tikte, maar plots kwam het verlossende bericht uit Tennessee (VS): “Karel is binnen!”.

De waanzinnige Barkley Marathons kende donderdagnacht een ongelooflijke apotheose. In de 35 jaar dat de wedstrijd bestaat, haalden slechts 15 lopers de finish. De onmenselijk zware Amerikaanse loopwedstrijd telt minstens 160 kilometer en 18.000 hoogtemeters, door wilde, ongerepte natuur en af te leggen met enkel een kaart en kompas. Geen wonder dat de meeste deelnemers vroegtijdig sneuvelen.

Derde keer, goede keer

Karel Sabbe, de ultralopende bebaarde tandarts, stond dinsdagmiddag voor de derde maal aan de start van een van de meest extreme events ter wereld. Tijdens zijn vorige pogingen was hij telkens de ‘Last man standing’, maar wist hij niet te finishen. Ditmaal zou hij koste wat kost de wedstrijd uitlopen.

Wat begon met een kleine belangstelling voor het gebeuren groeide de afgelopen dagen uit tot een ware hype op sociale media. Iedereen wou de wedstrijd volgen en vooral de prestaties van Karel Sabbe, die in het internationale ultralopen zijn strepen verdiende door wereldrecords op onder meer de Pacific Crest Trail, Via Alpina en Backyard Ultra.



Ook in zijn thuishavens Anzegem en Waregem werd zijn prestatie op de voet gevolgd. Om de apotheose samen te beleven kwamen familie en vrienden donderdagavond samen in de cafetaria van Waregem Gaver Tennis Club, naast de stadionvijvers. De wedstrijd kent geen livebeelden, de enige informatie komt er via mensen ter plaatse die het verloop van de Barkley Marathons op sociale media delen.

Zo zaten er donderdagavond en -nacht tientallen fans naar een groot scherm met twitterupdates te staren. Het eerste hoogtepunt volgde toen Karel de Tower bereikte, het enige tussenpunt met bevoorrading waar toeschouwers op welkom zijn. De boodschap van Karel zijn verzorger en beste vriend Joren Biebuyck was veelzeggend: “Karel pakt het!”.



Zijn moeder, Vivianne Vanlerberghe, had toen alle vertrouwen in een goede afloop. “Hij zag er nog goed uit op de foto’s. Het is alvast een geruststelling dat hij het tussenpunt wist te bereiken.”

Want haar moederhart bloedt soms. “Met die barre weersomstandigheden ben je toch vaak bezorgd. Er spoken ook allerlei scenario’s door je hoofd. Zeker omdat Karel slaapt op het terrein. Dan legt hij zich even tegen een boom om een powernap van tien of zelfs maar twee minuten te doen. Dan vrees ik direct dat hij onderkoeld zal geraken.”

Recuperatievermogen

Maar dat doet hij niet. “Het is ongelooflijk. Karel slaapt enkele minuten en ontwaakt als een herboren man. Zijn recuperatievermogen is uitzonderlijk, hij kan blijven lopen.” Zit het dan in de genen? “We zijn een sportieve familie, ikzelf loop ook nog tweemaal per week en speel padel, maar wat Karel doet is echt buitenaards. Ook op mentaal vlak is hij enorm sterk”, besluit mama Vivianne.

Het deelnemersveld van dit jaar was buiten categorie. Om de geschiedenis van de buitengewone wedstrijd een loer te draaien, waren maar liefst drie kandidaten in de running om de finish te halen. En toen Aurélien Sanchez en John Kelly dat deden, telde men in Waregem in spanning af naar de komst van Karel.

“Loper in zicht”

De hoofden doken in de handen en het geloof in een goede afloop daalde zienderogen. De klokte tikte genadeloos verder, plots had Sabbe nog maar tien minuten over om de finish te halen, voor de magische grens van 60 uur.

En toen. “Loper in zicht”, klonk het rond 2.45 uur bij de aanwezige crewleden in Amerika. De zaal in Waregem sprong recht. Maar hoelang zou het nog duren vooraleer Karel werkelijk de aankomst wist te bereiken? Niet veel later kwam het verlossende bericht: “Karel is binnen!”. Om 2.54 uur, zes minuten voor de ultieme deadline, voltooide Sabbe de vijfde en laatste lus van de wedstrijd.

Nieuw wereldrecord

Het gejuich schudde het nabijgelegen woonzorgcentrum wakker, de tranen vloeiden. Drie dagen vol spanning viel van alle schouders. “Ik ben zo ongelooflijk trots”, reageert vrouwlief Emma Vandoorne. “In 35 jaar tijd is hij de 1d7e finisher van de Barkley Marathons, hij komt in een uniek groepje terecht. Wat zo goed als onmogelijk was, wist hij toch klaar te spelen.”

“De stress was enorm, ik dacht dat hij het net niet zou halen. Maar plots was hij er.” Of Karel de wedstrijd nu als een afgesloten hoofdstuk zal zien, is een ander verhaal. “Joren denkt van niet, ik hoop van wel”, lacht Emma. Zijn volgende uitdaging staat komende zomer al op de planning. “In juni en juli zal hij opnieuw het wereldrecord proberen te verbreken op de Pacific Crest Trail in de Verenigde Staten.”