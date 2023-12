Nieuwsfeit van het jaar in Oostrozebeke: Afwerking grote dorpskernvernieuwing eindelijk gerealiseerd

Oostrozebeke kan terugblikken op een jaar boordevol infrastructuurrealisaties, met als blikvanger de realisatie van de grote ‘Doortocht’, ook de dorpskernvernieuwing genoemd. Deze heeft het leven van de centrumbewoners een stuk veiliger en gemakkelijker gemaakt. Hieraan gekoppeld werd ook een nieuw parkeerbeleid uitgedokterd tot grote tevredenheid van de plaatselijke handelaars.

De ploeg van burgemeester Luc Derudder verrichte voorts heel fraai werk in het hartje van het landelijke de Ginste. Daar vonden grote afkoppelingswerken plaats die er naar de toekomst toe voor moeten zorgen dat het gedaan is met de wateroverlast in het centrum. Daarnaast werd het kerkplein volledig heraangelegd wat het parkeren enorm heeft gefaciliteerd. Om de gemoedsrust van de Ginstenaren helemaal te garanderen, werd de begraafplaats in de Grotstraat danig verfraaid en heraangelegd zodat de overledenen er eeuwig rusten in een tuin van groen en rust.

Om het kaartje van de Ginste af te maken, kunnen we er nog aan toevoegen dat nog voor nieuwjaar de feestzaal van de Ginstenaren een complete facelift krijgt zodat er weer leuke babyborrels, seniorenfeestjes en verjaardagsfeestjes gegeven kunnen worden in een zaal waar het nu aangenaam vertoeven is.

Wereldkampioen

We schreven het al dat in het voorbije jaar buiten de afwerking van de grote doortocht geen spectaculaire dingen gebeurden maar we voegen er graag nog aan toe dat het voorbije jaar wel een Oostrozebeekse wereldkampioen opleverde, al is dit niet de verdienste van het gemeentebestuur. Bij onze rondvraag bij verschillende inwoners naar wat zij het belangrijkste feit van 2023 vonden, kregen we verrassend vaak hetzelfde antwoord namelijk dat de gemeente er met Marvin Vanluchene een wereldkampioen bij heeft. Hij werd voor de tweede keer wereldkampioen in het sidecar crossen. (CLY)