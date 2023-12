Brandstichting bij Red Stars in Olsene is nieuwsfeit van het jaar in Zulte: “Steun was hartverwarmend”

Het nieuwsfeit van het jaar was ongetwijfeld de brandstichting bij de kantine van voetbalclub Red Stars en meer nog: de succesvolle heropbouw. Met vereende krachten en dankzij gulle sponsors, konden de voetballertjes hun seizoen starten zoals gepland. “Het negatieve gevoel is omgezet naar een heel warm gevoel”, zegt voorzitter van Red Stars Christophe Kint.

Red Stars is een voetbalclub die zich richt op kinderen met cerebrale parese (CP), een vorm van hersenverlamming die een invloed heeft op de aansturing van de spieren. Christophe Kint uit Anzegem heeft zelf een zoontje met deze motorische beperking en richtte daarom in zijn thuisgemeente Red Stars op. De dichtstbijzijnde club waar zijn zoontje kon voetballen, was voordien drie kwartier rijden.

Brandstichting

Christophes ambitie is om Red Stars uit te rollen over heel Vlaanderen zodat ouders maximum tien tot vijftien kilometer moeten rijden om hun kinderen met CP te kunnen laten voetballen. In september ging in Olsene alvast een tweede werking van start maar die hing even aan een zijden draadje.

Op 2 mei werd opzettelijk brandgesticht in het oude rugbylokaal op domein de Raveschoot in Olsene waar de Red Stars hun intrek zouden nemen. Het gebouw brandde volledig af.

Christophe bleef echter niet bij de pakken zitten. In juli kwam er op initiatief van de Gezinsbond en de Waalkarvrienden een zomerbar ten voordele van Red Stars. Christophe wist ook heel wat sponsors te ronselen en recent kreeg de ploeg nog 10.000 euro van serviceclub De Ronde Tafel uit Waregem.

Nieuwe kantine

Dankzij al deze steun kon net op tijd een tijdelijke, nieuwe kantine opgetrokken worden om op 23 september te starten met de trainingen in Olsene.

“De kantine was net op tijd bruikbaar maar er moet nog heel wat afwerking gebeuren”, zegt Christophe. “Bij de start was het plafond nog niet geïsoleerd, dat is intussen in orde. Voorts willen we de kantine vooral nog wat aankleden met meubilair zodat het wat gezellig wordt.”

“Die brandstichting was een zware klop maar het is heel mooi hoe we gesteund zijn, niet alleen financieel maar op alle vlakken. In Olsene zijn we nu met zeven kindjes, ik hoop om nog meer leden naar hier te trekken. In februari gaat onze derde werking van start in Brakel en er zijn nog gesprekken gaande met andere gemeenten”, besluit Christophe.