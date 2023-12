Zo schattig: zusjes Lou (7) en Millie (3) houden winkeltje open voor De Warmste Week

Lou (7) en Millie (3) Dejonghe uit Zonnebeke hebben winkeltje gehouden om hun armere leeftijdsgenoten te helpen ter gelegenheid van De Warmste Week. Beide zusjes wonen met papa Jonas Dejonghe en mama Sophie Scheldeman in de Molenhoek. Op school hadden ze gehoord over De Warmste Week en van kindjes die het minder goed hebben en bijna geen speelgoed hebben.

“Dat moet hen echt geraakt hebben”, zegt mama Sophie. “Allebei wilden ze iets doen voor de kindjes. Ze spelen graag winkeltje en ze wilden iets verkopen. Zowel Jonas als ikzelf hebben niet geholpen, alles kwam uit henzelf.”

Koekjes en lippenbalsem

De zusjes wisten de familie te beroeren, die heel graag een handje hielp. Ze verkochten koekjes en lippenbalsem. Het winkeltje spelen was nooit zo levensecht. Beide zusjes verkochten heel wat producten in hun winkel en zijn met het overschot van de cupcakes van deur tot deur gegaan om te verkopen. Ze verdienden een mooi bedrag van 200 euro, dat integraal naar De Warmste Week gaat. Hun actie past mooi in de kerstperiode en toont aan dat kinderen begaan zijn met elkaar. Ze lopen allebei school in de vrije basisschool De Biesweide in Beselare: Lou in het tweede leerjaar en Millie in de eerste kleuterklas.

Vrijdag op de radio

Hun actie is ook de organisatoren van De Warmste Week niet ontgaan, want op vrijdag 22 december om 10 uur komt een radioploeg naar De Biesweide om de actie van Lou en Millie in de kijker te zetten. (NVZ)