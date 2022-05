Willem Neirynck uit Sint-Andries werd 18 jaar: “Klimaat is de grote uitdaging”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar iemands plannen, dromen en verwachtingen. Deze week Willem Neirynck uit Sint-Andries

“Voor mij is achttien jaar worden niet echt een grote verandering. De grote verandering gaat vooral de stap zijn naar de unief. Ik voel me zeker niet meer of minder volwassen nu ik 18 word.”

Hoe vier je je verjaardag?

“Mijn verjaardag valt jammer genoeg tijdens de examens op 13 juni waardoor ik hem meestal na de examens vier. Ik nodig vaak mijn dichtste vrienden uit om samen thuis te chillen met een pintje erbij of niet, want een paar van mijn vrienden raken geen druppel alcohol aan.”

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

“Ik ben het meest trots op mijn concerten van zang. Ik zing contratenor en de concerten solo of in koor zijn altijd momenten die ik bijhoud. Daarnaast ben ik ook trots dat ik in het zesde middelbaar ben geraakt en dat ik aan de finale van de biologie-olympiade mag meedoen om de eer van de West-Vlamingen te verdedigen.”

Hoe zit jouw zomer eruit?

“Samen met mijn familie ga ik na het ingangsexamen voor geneeskunde op reis naar Londen en Zuid-Engeland. Verder ga ik nog werken als jobstudent bij Aveve en ga ik veel fietsen met mijn koersfiets.”

Je mag vanaf 18 gaan stemmen. Welke partij verdient jouw stem? Of interesseert politiek je niet?

“Ik weet momenteel nog niet op welke partij ik ga stemmen maar mijn ideeën zijn op ethisch vlak eerder links en op vlak van economie tussen het centrum en rechts. Ik situeer mij in een soort van groene liberale partij, maar die bestaat niet in België.”

Corona, het klimaat, de oorlog… Hoe kijk jij naar de toekomst?

“Corona heeft veel jongeren pijn gedaan op sociaal vlak. Ik hou soms van alleen te zijn maar tijdens de lockdown of online lesperiodes miste ik veel sociaal contact. Door corona konden veel repetities van zang of koor niet doorgaan en dat vond ik wel jammer. Ik zie de klimaatproblematiek als de grootste uitdaging voor onze generatie. De oudere generaties moeten weten dat wij ook kinderen willen hebben die op een gezonde planeet kunnen wonen. Er wordt te weinig rekening gehouden met de klimaatsverandering. De oorlog in Oekraïne doet mij veel pijn als ik zie welke gruweldaden de mens nog in de 21ste eeuw uitvoert. Vrede over heel de wereld lijkt wel een utopie.”

Wat betekent geluk voor jou?

“Geluk is reflecteren op gebeurtenissen in je leven waarbij je direct een lach op je gezicht krijgt. Genieten van de kleine dingen is een cliché maar typeert dit ook. Ik hoop dat ik over tien jaar nog altijd zing en in mijn moestuin werk. Misschien ben ik dan nog aan het studeren voor een specialisatie als dokter.”