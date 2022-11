Wout Courtens uit Staden is eindelijk 18: “Geen zorgen over de toekomst”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Wout Courtens vierde op 4 november zijn achttiende verjaardag. Wout heeft zijn thuishaven in de Hogeschuurstraat. Hij woont er samen met zijn papa Peter Courtens, mama Tine Gheeraert en oudere zussen Nell en Boo. Momenteel verblijft hij hoofdzakelijk op kot in Gent, waar hij aan de Arteveldehogeschool bedrijfsmanagement studeert.

Wat betekent 18 jaar worden voor jou?

“Achttien zijn voelt veel volwassener. Zeventien zijn voelt nog meer aan als een kind. Eens je achttien bent, voel je je ouder.”

Hoe heb je je achttiende verjaardag gevierd?

“Mijn ouders en zussen hadden een verrassingsfeestje voor me in petto. Ik vierde mijn verjaardag ook met vrienden in Gent. We zijn op café getrokken en ik heb hen een rondje getrakteerd.”

Je studeert momenteel in Gent. Hoe bevalt je dat?

“In Gent kan ik mijn tijd meer zelf indelen. Je hebt meer vrijheid en je kan zelf kiezen waar en wanneer je ergens naartoe gaat. ik zie mijn vrienden ook veel meer tijdens de week dan vroeger het geval was”.

Er is corona, de klimaatproblematiek, de oorlog in Oekraïne,… Hoe kijk jij naar de toekomst?

“Ik maak me eigenlijk niet veel zorgen om de toekomst. Corona en de oorlog in Oekraïne zijn geen zorgen voor mij. Corona is ook redelijk voorbij. Veel nadenken over Oekraïne of corona doe ik dan ook niet.”

Waar ben je tot nu toe het meeste trots op?

“Ik ben er vooral trots op dat ik op school weinig problemen heb gehad. Ik was altijd redelijk snel en goed mee met alles. Ook mijn laatste jaar middelbaar verliep al bij al vrij rimpelloos.

Wat betekent gelukkig zijn voor jou?

“Geluk betekent voor mij veel met mijn vrienden kunnen optrekken en doen wat ik graag wil doen.”

Vanaf je achttiende mag je stemmen. Heb je al een idee welke partij je stem verdient, of interesseert politiek je totaal niet?

“Politiek interesseert me wel. Mochten er nu verkiezingen zijn, zou ik stemmen op N-VA. Dat is voorlopig mijn keuze. In het tweede semester volg ik het vak ‘politiek en beleid’. Misschien zorgt dat wel voor meer inzichten en verduidelijking rond de diverse partijen en mijn keuze.”

Ben je lid van verenigingen? Wat doe je in je vrije tijd?

“Ik ben al sinds het eerste leerjaar lid van Chiro Sint-Jan. Momenteel ben ik er aan mijn dertiende jaar toe. Tot dit jaar voetbalde ik nog bij SK Staden, maar daar ben ik mee gestopt omdat de combinatie van studeren in Gent en voetbal niet meer lukte.”

(BCH)