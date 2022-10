Milan Seys is 18 jaar: “Corona zette rem op het feest”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Eindelijk 18, wat betekent dat voor jou?

“Eerlijk gezegd was het niet zo speciaal omwille van de coronamaatregelen. Mogelijkheid tot feesten was er niet, daarom vond ik deze mijlpaal minder belangrijk.”

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

“Ik ben het meest trots op het leider zijn in Chiro Tijl Ardooie. Het geeft een gevoel van verantwoordelijkheid. Ik probeer hier dan ook veel energie en tijd in te steken.”

Hoe zag jouw zomer eruit?

“Ik ging zoveel mogelijk werken om een centje bij te verdienen, maar een reisje met de vrienden zat er ook in.”

Vanaf je 18de mag je stemmen. Heb je al een idee welke partij jouw stem verdient, of interesseert politiek je totaal niet?

“Ik heb me nog te weinig beziggehouden met politiek tot nu toe. Ik moet me er dringend wat meer in verdiepen.”

Corona, de klimaatproblematiek… hoe kijk jij naar de toekomst?

“Ik kijk vrij optimistisch naar de toekomst, we hebben de laatste jaren veel te verdragen gekregen. We hebben deze jaren overleefd, dus denk ik dat we alles wat nog komen zal ook wel aankunnen.”

Wat betekent geluk voor jou?

“Geluk is een ruim begrip. Ik word gelukkig van grote evenementen, maar ook van de kleine dingen in het leven.”

Waar zie je jezelf binnen tien jaar?

“Ik studeer volgend jaar bedrijfsmanagement aan de hogeschool en hoop iets in die sector te kunnen doen. Echte toekomstplannen heb ik nog niet, ik wacht liever nog wat af en kijk wel hoe het loopt.” (JM)