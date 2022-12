Josephine Vanhulle werd 18 in 2022: “Vooral op mijn studies focussen”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar

hun plannen, dromen en verwachtingen.

Josephine Vanhulle vierde op 20 augustus haar achttiende verjaardag. Ze is de enige dochter van Luc Vanhulle en Siska Houthoofd. Tijdens haar middelbare studies zat ze op internaat in het Sint-Bavohumaniora in Gent, waar ze de richting Economie-Moderne talen volgde. Momenteel is ze bezig aan haar eerste jaar Handelswetenschappen aan de UGent. Naast haar studies gaat het grootste deel van haar vrije tijd naar Chiro Vlotterke. Naast Coldplay weet ook de muziek van Bazart haar wel te bekoren.

Wat betekent 18 worden voor jou?

“Eigenlijk keek ik er stiekem naar uit en vond ik de gedachte wel een belangrijke mijlpaal in mijn leven. Op het moment zelf kwam daar niet zo veel bij kijken. Enerzijds had ik meer verantwoordelijkheden verwacht. Anderzijds is het wel goed dat je leven op je achttiende verjaardag plotseling niet drastisch wijzigt.”

Hoe verliep je verjaardagsfeestje?

“Een feestje was er dit keer niet. Voor mijn 17de verjaardag heb ik vorig jaar zelf iets georganiseerd. Een Sweet16 was er ook niet omdat ik op dat moment niet echt wist wie ik wel of niet zou uitnodigen.”

Heb je speciale wensen voor het nieuwe jaar?

“Voor het komende jaar hoop ik vooral dat mijn studies goed verlopen. Dat ik weinig of geen herexamens zal hebben en vlot door mijn eerste jaar geraak.”

Wordt volgende zomer druk voor jou?

“Mijn zomermaanden zijn meestal helemaal volgeboekt. Eerst hebben we een uitgebreid voorbereidend kamp en daarna het tiendaagse Chirokamp zelf. Meestal gaan we naar de streek van Limburg. Daarnaast hoop ik ook een festival mee te pikken. Rock Werchter staat alleszins op mijn to do-lijstje, maar daar zal ik eerst nog wat voor moeten sparen.”

In 2024 mag je de eerste keer stemmen? Ben je daar nu al mee bezig?

“Een voorkeur of favoriete kandidaten heb ik niet. Het is moeilijk om te weten waarvoor elke partij staat. Omdat ik het belangrijk vind om op de juiste partij te stemmen, zal ik mij daar in die verkiezingsperiode zeker in verdiepen.”

Hoe kijk jij naar de oorlog in Oekraïne? Naar de toekomst?

“Veel vluchtelingen vinden tegenwoordig een weg naar ons land. De nieuwe media en kranten staan er vol van. Op die manier merk je dat het wel heel dichtbij komt. Omdat er altijd wel ergens oorlog is, maakt die Russische inval mij niet ongeruster dan anders.”

Wat betekent ‘gelukkig zijn’ voor jou?

“Geen zorgen hebben. Samenzijn met vrienden en familie en heel veel leuke dingen doen. Ooit hoop ik nog een flink stuk van Latijns-Amerika te bezoeken. Natuurlijk ben ik nog heel jong. We zien wel wat de toekomst brengt.”

Hoe zie je jezelf binnen tien jaar?

“Binnen tien jaar hoop ik aan een succesvolle carrière te timmeren. Voor een eigen huis of een gezin sta ik ook wel open, maar momenteel focus ik vooral op mijn studies zodat ik later een boeiende job kan uitbouwen.”