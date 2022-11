Emmerson Latrez (18): “De toekomst lacht mij toe”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar

hun plannen, dromen en verwachtingen. Emmerson Latrez vierde op 27 mei zijn 18de verjaardag. Hij is de zoon van Kurt Latrez en Astrid Vanallemeersch. Hij heeft nog een jongere broer Milan (17). Het gezin woont op de Hille in Zwevezele. Emmerson studeerde af in het VTI Torhout in de richting Mechanische Vormgevingstechnieken. Nu werkt hij bij Valo Service in Zwevezele. Die firma staat in voor het onderhoud en herstel van persluchtinstallaties en toebehoren.

“Mijn grootste doelstelling was om onmiddellijk mijn rijbewijs te halen. 18 jaar klinkt heel mooi in de oren en betekent vrijheid. De schoolplicht is voorbij en je kan autorijden. Drie dagen na mijn verjaardag behaalde ik mijn rijbewijs. Ik trok meteen de weg op.”

Werd jouw 18de verjaardag gevierd?

“Een groot verjaardagsfeest zat er niet in. Dat neemt niet weg, dat mijn 18de verjaardag geen speciaal tintje kreeg. Samen met mijn gezinsleden, mijn oma en mijn vriendin Britt Desutter (19) gingen we op reis naar Nederland. Het werd een fantastische familie-uitstap, iets om te koesteren.”

Was het een moeilijke keuze om verder te studeren of te gaan werken?

“Studeren en schoollopen was niet echt mijn ding. Ik volgde les in het VTI in Torhout en daar leerde ik de knepen van het vak. Al vlug vond ik een vakantiejob bij de firma Valo Service. Ik voelde meteen aan dat die job voor mij bestemd was en zo was mijn keuze vlug gemaakt. Na het zesde middelbaar wilde ik zeker de arbeidsmarkt betreden. Gelukkig kon ik bij Valo Service blijven werken en dat voelt heel goed aan.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Die zijn nog heel vaag. Een eerste stap waar ik mij voor inzet, is het behalen van mijn CE rijbewijs. Ik wil graag met een vrachtwagen en aanhangwagen rijden. De volgende stap is een flexi-job zoeken en dit tijdens het weekend. Misschien krijg ik wel de kans om bij een loonwerker te werken.”

Ben je lid van verenigingen, wat doe je in je vrije tijd?

“Ik ben lid van de KLJ Zwevezele en de judoclub in Koolskamp. Daarnaast ga ik graag wandelen met mijn geliefde hond Tardy. Mijn grootste hobby is werken aan motoren. Mijn passie gaat uit naar crossauto’s en oldtimer tractoren.”

Heb je schrik voor wat er dagelijks in onze wereld gebeurt?

“Ik probeer van dag tot dag te leven. Het wereldnieuws is de laatste tijd nogal heftig en ik probeer daar niet echt bij stil te staan. De oorlog in Oekraïne is heel erg, maar wie ben ik om daar mij oordeel over te geven? De voorbije coronapandemie was dan een gezondheidskwestie en daar sta je machteloos tegenover. Nu is het de energiecrisis en wat volgt daarop? Ik probeer te genieten van elke dag. Er wacht mij een mooie toekomst en ik sta positief in het leven.” (Nele Sabbe)