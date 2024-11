Ferdi Perneel (Tigris Roeselare en nu De Platse Lendelede) stapte in de voetsporen van zijn pa Jacques (De Chalet Izegem)

Ferdi Perneel en Carine Louagie zijn al 13 jaar de gezichten van Frituur De Platse pal tegenover de kerk. Als zoon van Jacques Perneel, de man achter de legendarische frituur De Chalet aan Delhaize in Izegem, was Ferdi al bekend in het wereldje.

Ferdi Perneel (56) en Carine Louagie (55) zijn allebei Izegemnaars, nu wonen ze in de Dahliastraat in Lendelede. Carine had al ervaring in Frituur ’t Patatje die toen naast bakkerij Vansteenkiste was gevestigd. Ferdi is als het ware opgegroeid in de frituurwereld. Het was zijn pa Jacques Perneel, ondertussen 78, die op de parking aan Delhaize frituur De Chalet opende. “Mijn vader was toen aan de slag als technisch tekenaar bij Jonker, maar hij kwam met het idee om in bijberoep een frituur uit te baten. De locatie was uitgekiend gekozen. Waar nu de bowling is, was toen Dancing Raffles. En dat bracht in het weekend heel wat volk op de been.”

En ook zoon Ferdi had een idee. “Mijn pa hield de frituur enkel ’s avonds en in het weekend open, ik vroeg om het bij wijze van vakantiejob ook fulltime te mogen uitbaten. En ik hielp met mijn pa in het weekend. Dat waren nog andere tijden, toen waren we nog open tot 4 uur ’s morgens, er kwamen toen ook veel Noord-Fransen naar Dancing Raffles afgezakt.”

Eigen zaak in Roeselare

Na vier jaar besloot Ferdi op eigen benen te staan. “Ik opende Frituur Tigris, op de hoek van de Diksmuidse- en Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare. Eigenlijk waren we daar toen al wat voor op onze tijd. Op dat moment waren frituren vooral nog echt frietkotjes, wij zaten in een pand, serveerden onze gerechten in borden en hadden ook een uitgebreide kaart. Het kwam er op neer dat de ouders uit gingen eten, de kinderen smulden een kidsbox en de ouders een uitgebreider menu en alles was betaalbaar. Het concept vind je nu in de meeste frituren, het zijn ook eethuizen geworden.”

18 jaar lang draaide de zaak op volle toeren, tot Ferdi, die toen in een scheiding zat, de zaak van de hand deed. “Ik ben toen enkele jaren voor een baas gaan werken, eerst bij Vandemoortele en vervolgens bij Thermote-Vanhalst. Maar eerlijk, dat was mijn ding niet.”

“Ondertussen gebeurt twee derde van al onze bestellingen al online”

Ondertussen had Ferdi Carine leren kennen. Carine is de mama van Mathias (29) en Manuel (26), Ferdi van Maxim (26). “Een maat van mij tipte me deze stek in Lendelede. Het pand was eigendom van Immo Lys, het was eigenlijk een café dat al ruim vijf jaar leeg stond. Café De Nieuwe Klokke. Samen met de eigenaar ben ik tot een overeenkomst gekomen, na zes jaar hebben we het pand dan ook kunnen kopen. De frituur die hier om de hoek in de Winkelsestraat stond en die hier eigenlijk een achterbuur was, sloot toen ook de deuren. En wij waren meteen goed vertrokken. We kenden de stiel ook allebei. Mijn vader hielp hier nog in de beginjaren. Omdat hij ook in Lendelede bekend was, Frituur De Chalet is hier niet zo heel ver vandaan, wisten de mensen wel dat het goed ging zijn en op dat moment zat Lendelede ook te wachten op een goede frituur.”

Boterham met mosterd

Ferdi weet meteen ook wat zijn frituur onderscheidt. “We gaan hier echt voor topkwaliteit. Ik weet ook wel dat sommige horecazaken op een bord voor de deur afficheren dat alles vers bereid is. En dat is in zekere zin zo, je kunt vandaag de dag alles ‘vers bereid’ kopen. Maar vaak zijn dat mensen die zelf nog nooit een ajuin hebben gepeld. Hier bereiden we echt nog alles zelf. Als ik stoofvlees maak, dan kieper ik het bier er zelf bij, er komt ook een boterham met mosterd aan te pas. Als ik vol-au-vent aan het klaarmaken ben, dan begint dat met het het koken van de kippen, het snijden van de champignons. Tegenwoordig kun je dus alles, ook de ingrediënten, kopen, maar hier gebeurt dat dus niet”, zegt Ferdi die een koksdiploma op zak heeft. “Naast de uren dat de frituur open is, spendeer ik haast evenveel tijd in mijn keuken.”

Carine en Ferdi staan altijd samen in de frituur, ze krijgen daarbij de hulp van flexi’s en jobstudenten. Maar ondertussen is de wereld, ook die in de frituur, enorm veranderd. “De online bestellingen zijn enorm gestegen, dat is gestart in corona. We leveren hier aan huis, daarvoor zijn we soms met twee auto’s en een bromfiets onderweg. In Lendelede, maar ook in de buurgemeenten. In Izegem hebben we behoorlijk wat klanten. Naast onze eigen webshop werken ook met Takeaway, er zijn dus twee platforms waar de bestellingen toekomen. Ook voor ons is dat een enorme aanpassing geweest. Je moet dat combineren met de mensen die in je frituur staan aan te schuiven. Maar we hebben daar onze draai in gevonden. Maar ondertussen is twee derde van onze bestellingen online. En je zult dat moeilijk kunnen terug draaien. De service is comfortabel, je bestelt en wat later gaat de bel en kun je je frietjes opeten.”

Fiets i. p. v. rallywagen

Ferdi, die 25 jaar rallypiloot was, laat het rijden naar de klanten aan vaste chauffeurs over. Mathieu Viaene was een van hen. Hij overleed in 2020, Ferdi bokste nog een herdenkingsrit voor hem in elkaar. “Die wordt nog ieder jaar gereden, het is een tocht in de vorm van een hartje.” Zelf heeft Ferdi dus de rally-auto ingeruild voor de koersfiets. “Ik ben aangesloten bij de Mandelfietsers in Ingelmunster en rij ook soms mee met PeLAton in Rumbeke. Ook bij Vélocyclist in Lendelede zie je me al eens. Onze frituur is op maandag en dinsdag gesloten, de andere dagen iedere avond open en ’s middags enkel op vrijdag. Ik heb zo ook wat meer tijd om te fietsen, ik ben nu een echte wielertoerist geworden.”

Met De Platse zitten Carine en Ferdi midden het centrum, naast café De Kroone. “We hebben daar een goede verstandhouding mee. Vaak eten de mensen hier iets uit de frituur met een drankje van bij Nico. In de zomer afficheren we hier ook onze aperitiefhapjes. Dat is goed voor ons beiden en voor het centrum van de gemeente.”