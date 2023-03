Voormalig The Voice-deelnemer uit Aarsele getuigt over strijd tegen nierkanker in hiphopsong: “Ik wil lotgenoten hart onder de riem steken”

Simon Vaernewyck, die in 2016 te zien was in de liveshows van The Voice van Vlaanderen en sindsdien onder z’n artiestennaam Psymon aan de muzikale weg timmert, lijdt aan uitgezaaide nierkanker. Al ruim een jaar is hij in behandeling voor de ongeneeslijke kanker. Maar de Aarselenaar geeft de hoop niet op en goot zijn strijd in een hiphopnummer.

“Ze geven me maximaal vijf jaar”, vertelt Simon. “Maar omdat er haast geen gevallen van mijn leeftijd bekend zijn is het erg moeilijk te voorspellen hoe lang ik nog heb. Aangezien het in m’n bloed zit, kan opereren niet en ook chemo of bestraling is geen oplossing. Immuuntherapie krijg ik wel. Ik ben nu al bijna een jaar in behandeling in Tielt. Het is ook daar dat het idee voor ‘De Kuur’ ontstond. In de dagkliniek oncologie merkte ik dat zelfs de patiënten zelf het moeilijk hebben om over de ziekte te praten. Dus zelfs onder lotgenoten is er een taboe. Dat wil ik doorbreken. Om anderen die in dezelfde situatie zitten als ik aan te moedigen om de hoop niet op te geven. Ik geloof dat wilskracht heel erg belangrijk is en die boodschap wil ik delen met iedereen. ‘Ik kan niet blijven hangen, ik wil rechtstaan’ is niet voor niets het refrein van ‘De Kuur’.”

Geen nierstenen

De jonge dertiger woont in Aarsele, waar hij ook opgroeide. Al woonde hij ook even in Deinze en ook lange tijd in Gent. Hij was er straatmuzikant en stond drie jaar geleden ook op de Gentse Feesten in het voorprogramma van Raymond van het Groenewoud. In de zomermaanden werkt hij het ene na het andere optreden af. In 2016 schopte hij het ook tot in de liveshows van The Voice van Vlaanderen, maar een grote doorbraak kwam er nog niet. Al geeft Simon de hoop niet op. Ook niet sinds zijn leven in mei 2022 plots veranderde.

Luister hier naar het nummer:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Ik had pijn in mijn flank en voelde me heel erg moe. Nierstenen, dachten de dokters eerst. Maar het waren geen nierstenen. Ik kreeg te horen dat ik nierkanker had en dat het uitgezaaid was. Al minstens drie jaar moet het zich aan het verspreiden geweest zijn door mijn lichaam. Er zijn bitter weinig dertigers die dit soort nierkanker krijgen. Wereldwijd worden vooral 65-plussers getroffen. Ik was een uitzondering, volgens de dokters. Het verkeerde lotje getrokken.”

Kracht uit putten

Sinds ‘De Kuur’ en de bijhorende videoclip – die bestaat uit zelf opgenomen beelden en rechtenvrije ziekenhuisbeelden – online staat, kreeg Simon al veel positieve reacties. “Mensen putten er kracht uit”, vertelt hij. “Zo kreeg ik een bericht van iemand die onlangs zijn vader had verloren aan nierkanker en me bedankte dat ik mijn verhaal deelde. Maar tegelijk is het uiteraard ook een manier om mezelf een hart onder de riem te steken. Al sinds mijn jeugd schrijf ik alles van me af. Eerst in een dagboekje en nadat ik de saxofoon leerde spelen, vond ik mijn uitlaatklep in soul en hiphop. Mijn muziek zal me ook nu weer helpen hierdoor te komen. Ik ga dit winnen. Misschien dat er een mirakel zal voor nodig zijn, maar ik geef niet op en wil niet sterven.”

“Ik wil nog een eigen album uitbrengen. Het wordt een drieluik waarbij ik terugblik op het verleden, kijk naar het heden en ook m’n toekomstplannen uit de doeken doe. Zelfs als ik de strijd zou verliezen, dan heb ik toch iets bereikt in het leven waar ik trots op ga zijn. Al moet ik ook toegeven dat ik ongeduldiger geworden ben door de kanker. Mijn tijd in dit leven is beperkt. En ik heb nog zoveel te doen.”