Sonja Cornillie blikt terug op haar jaar als Krak van Zuienkerke: “Straf hoe sterk dat leeft in gemeente”

Sonja Cornillie werd precies een jaar geleden uitgeroepen tot Krak van Zuienkerke. Een trotse, maar bescheiden Krak, die haar titel opdroeg aan het volledige team van pastorale eenheid Maria, Ster der zee.

Hoe ze haar Krak-jaar beleefd heeft? “Om te beginnen heeft het mij eigenlijk ten zeerste verrast hoe sterk het hele Krak-gebeuren leeft in onze gemeente. Het is iets wat verbinding creëert, de mensen praten erover. Zo wist iedereen bijvoorbeeld ook dat ik met pensioen ging, omdat dat in het artikel stond”, lacht ze. Sonja zet haar engagement voor de parochie vandaag onverminderd voort. “Ondertussen zijn Noël en ik in Nieuwmunster komen wonen en zet ik mij hier in voor de pastorale werking op school. Na veertig jaar in het onderwijs te hebben gestaan, is dat een leuke uitdaging”, klinkt het.

Jongeren warm maken voor liturgie

Ook geeft ze nog steeds vormselcatechese in haar gemeente. “De parochies van de vier deelgemeenten werken goed samen, maar soms vind ik het spijtig dat we niet méér jongeren bereiken. Al proberen we uiteraard wel de vormelingen warm te maken voor de liturgie.”

Sonja en Noël wonen helemaal aan het begin van het dorp. In het eerste huis dat je tegenkomt. “Het is het ouderlijke huis van Noël”, zegt Sonja. “Maar ook voor mij voelde het een beetje als thuiskomen: Noël en ik hebben elkaar hier in 1988 leren kennen in het kerkkoor.” De apotheose van haar Krak-jaar was de huldiging. “Leuk om ook eens al die andere Kraks te mogen ontmoeten. Een mooie verdienste van de Krak-verkiezing, is dat het elk jaar laat zien dat er nog veel goeds gebeurt in onze samenleving. Positief nieuws mag ook weleens in de krant.”

