Krak van Zuienkerke: “Ik sta symbool voor alle Kraks met wie ik werk”

Hoe Zuienkerks zijn jouw roots?

“Ik ben eigenlijk afkomstig uit Roeselare. Het is pas toen ik begon les te geven in Spermalie, dat ik naar Brugge ben verhuisd. Via via kwam ik terecht in het zangkoor van Nieuwmunster. Daar leerde ik mijn toekomstige schoonmoeder kennen. Al wist ik dat toen natuurlijk niet. Zij vertelde me wel eens over Noël. Toen ik hem voor het eerst ontmoette, dat was in de pastorie, had ik meteen kriebels in mijn buik. Het was liefde op het eerste gezicht. Noël zijn roots liggen hier en ik ben naar hier verhuisd. We wonen ondertussen al 26 jaar in de Leeglandstraat.”

Binnenkort verhuizen jullie naar deelgemeente Nieuwmunster, wat brengt jullie daar?

“Noël zijn vader was onderwijzer in Nieuwmunster en woonde in het schoolhuis. Later werd dat ontmoetingszaaltje De Bommel. Zijn ouders hebben toen een huis gekocht in de Doelhofstraat. Wij hebben altijd gezegd dat we nog naar daar wilden verhuizen. We hebben heel graag gewoond in de Leeglandstraat en hebben heel fijne buren, maar ons huis is nu verkocht. We zullen ons zeker snel thuis voelen in Nieuwmunster. We leven daar meer op de buiten, dat trekt ons aan. Onze buren daar, zijn koeien in de wei.” (lacht)