“Soms lijken we meer een eethuis te zijn”: Dries en Wendy baten al 15 jaar DuWo Snack in Desselgem uit

Dries Vanlancker (43) en Wendy Dhaenens (35) begonnen 15 jaar geleden met hun eigen zaak, DuWo Snack. Wat kleinschalig begon groeide al vlug uit tot een succesverhaal. DuWo Snack is nu een begrip in de ruime regio.

Toen Slagerij Vermoere in 2009 over te nemen stond, was dit het startschot van een nieuw hoofdstuk in het leven van de toen 28-jarige Dries en 19-jarige Wendy. Dries zette zijn job als personal trainer stop, terwijl Wendy haar studies stop zette. DuWo Snack was geboren. “Naast mijn job als personal trainer was ik in het weekend al actief in de horeca”, doet Dries zijn verhaal. “Wendy wilde graag een zaak beginnen met belegde broodjes, en toen de oude slagerij te koop stond was dit een mooie kans. De basis was aanwezig om op een goedkope manier te kunnen opstarten. Na de nodige renovatiewerken gingen onze deuren op 16 juli 2009 voor het eerst open. Aanvankelijk was dit met een klein hartje, maar al vlug bleek het een schot in de roos te zijn. Het begon met 28 zitplaatsen, nu zijn dit er al 88, terras inbegrepen.”

Eethuis

“De eerste jaren waren we al open om 6 uur ‘s morgens voor onze belegde broodjes. Daarnaast hadden we de traditionele frituursnacks. Sinds corona stopte het broodjesverhaal en spitsten we ons meer toe op eigen bereide gerechten. Verse slaatjes, steaks, ribbetjes, scampi’s, stoofvlees, spaghetti,… Vooral op zondagmiddag is dat hier populair. Dan lijken we meer op een eethuis, weliswaar eentje dat veel laagdrempeliger is dan een restaurant.”

“In 2015 waren we de mooiste frituur van Vlaanderen”

“Ook onze burgers zijn zeer gegeerd. Er is keuze tussen twintig soorten. We werken steeds met verse producten. Er is voor elk wat wils, ook voor wie het gezond wil houden. Onze frietjes worden in palmvet gebakken, die zijn makkelijk verteerbaar. Ook onze suggesties doen het heel goed. We werken steeds met A-producten.”

Bestellingen online

“Sinds corona zijn onze onlinebestellingen de hoogte ingeschoten”, gaat Wendy, verder. “Er zijn daardoor minder lange wachtrijen en meer mensen eten graag hun frietjes thuis. We kunnen rekenen op een heel trouw cliënteel. Ondanks dat we niet op een drukke weg gelegen zijn kunnen we ook rekenen op klanten uit andere gemeenten die de weg via mond-tot-mondreclame vonden naar ons. Mensen doen graag een verre verplaatsing om bij ons in een gezellig kader hun frietjes op te eten. We hebben een ruime parking, er staat een pingpongtafel en andere spelen voor de kinderen en er kan getafeld worden in een uniek decor.”

“Voor de zomermaanden hebben we ons zuiders terras en dat concept slaat aan. De verbouwingswerken voor dit alles gebeurden op slechts zes weken tijd. We zijn heel tevreden met het resultaat. Het doet deugd om te horen dat ook veel mensen onder de indruk zijn. Het belangrijkste was dat dit volledig ons ding was. In 2015 kregen we de eer om de mooiste frituur van Vlaanderen genoemd te worden. Ook de tal van toprecensies doen heel veel deugd.”

Wekelijkse kine

Het is en blijft hard werken voor Dries en Wendy om op topniveau te blijven presteren. “Het is een niet te onderschatten job”, pikt Dries opnieuw in. “Wekelijks is er een kinebezoek nodig voor de fysiek zware taak. Er komt heel wat werk bij kijken achter de schermen. 20.000 tot 30.000 stappen per dag zijn geen uitzondering.”

“Na 15 jaar zijn we een goed geolied team . In het weekend kunnen we rekenen op versterking van enkele gemotiveerde medewerkers. Ieder heeft zijn eigen taken. Op de werkvloer staan we naast elkaar als collega’s, na de dagtaken gaan we weer door het leven als een koppel. En dat werkt goed. Om 24 op 24 samen te zijn, moet je een sterk stel zijn. Voor ons is quality time met onze tienjarige dochter June ook heel belangrijk.”

Passie

“Dit is echt een passie”, glundert Wendy. “Hier willen we nog lang mee doorgaan. Ik zie mezelf niets anders meer doen. Het persoonlijk contact met de mensen dragen we hoog in het vaandel. We blijven dus investeren om te kunnen voldoen aan de wensen van onze klanten. We krijgen er veel appreciatie voor. Dat blijft ons motiveren om op deze weg verder te gaan.”

De frituur is gesloten op maandag en dinsdag. Op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag is de zaak open van 11.30 tot 13.30 uur en van 18 tot 21 uur. Op vrijdag kan je een halfuurtje langer in DuWo Snack terecht: van 11.30 tot 13.30 uur en van 18 tot 21.30 uur.

DuWo Snack vind je in de Desselgem-Dries 127 in Desselgem en kan je contacteren op 0494/10 53 21 of info@duwosnack.be