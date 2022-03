Roeselare zamelt hulpgoederen in voor Oekraïense vluchtelingen

Stad Roeselare werkt aan diverse symbolische initiatieven om te tonen dat ze meeleven met het Oekraïense volk. Zo wordt onder andere de vredesvlag uitgehangen aan het stadhuis.

“We ondersteunen als Stad de vele solidariteitsacties die spontaan op gang komen. Je kunt deelnemen aan één van deze initiatieven, of je kunt zelf een initiatief opzetten”, aldus burgemeester Kris Declercq. Kijk op www.roeselare.be voor alle actuele informatie. Of neem contact op met 1788. Wil je meehelpen of heb je zelf een initiatief, meld je dan aan op www.roeselarevrijwilligt.be.

“Onze gedachten gaan uit naar al wie getroffen wordt. In Roeselare woont er een kleine Oekraïense gemeenschap. We willen ook hen onze steun betuigen in deze moeilijke tijden”, klinkt het.

Help hulpgoederen inzamelen

Op zaterdag 5 maart worden hulpgoederen ingezameld. De goederen zijn bestemd voor de mensen in nood in de regio Lviv in Oekraïne, en voor de Oekraïense vluchtelingen in Polen. Heb je dekens, warme kledij, droge voeding, hygiënische producten of zaklampen op overschot? Kom deze dan afgeven op de parking ter hoogte van De Spil van 9 tot 17 uur.

Ook de Poolse gemeenschap in Roeselare zet zaterdag 5 maart een actie op. Zij zamelen van 11 tot 18 uur droge voeding, melkpoeder, EHBO producten, shampoo en zeep in ter hoogte van supermarkten Delhaize in de Westlaan, en Biedronka in de Meensesteenweg.

Oproep federale overheid: #PlekVrij

De federale overheid roept op om via de steden en gemeenten te melden of je #PlekVrij hebt. Heb je een ruimte die je kan ter beschikking stellen om mensen uit Oekraïne onderdak te geven, stuur een mail naar oekraïne@roeselare.be met je naam, adres en het aantal mensen dat je kunt opvangen. Jouw gegevens worden bijgehouden tot er concrete vragen komen vanuit de overheid of hulporganisaties.

Steun de actie van het Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een rekening geopend voor humanitaire hulp in Oekraïne en de omliggende landen. Je kan een bedrag storten op BE53 0000 0000 5353 met vermelding “Oekraïne”. Dit geld wordt gebruikt voor directe humanitaire hulp aan mensen die getroffen zijn door het conflict.