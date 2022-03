Honderden mensen nemen afscheid van Davy

Zaterdagmorgen nam een massa vrienden en familie afscheid van Davy Callewaert in de Sint-Blasiuskerk in Lendelede. Het werd een sereen afscheid met tal van foto’s, getuigenissen en herinneringen aan de jongeman die afgelopen weekend in Nieuwpoort verongelukte samen met vriendin Sara Geeraert.

Vrijdagavond 4 maart kwamen Davy Callewaert (28) en zijn goede vriendin Sara Geeraert (34) om het leven in Nieuwpoort. Het duo was na een etentje in de badstad onderweg met de auto, maar ze kwamen in de dichte mist terecht. Hun auto werd een dag later uit de Ijzer gehaald.

Vrijdag werd afscheid genomen van Sara in Roeselare. Een dag later begeleidden vrienden en familie Davy Callewaert naar zijn laatste rustplaats. De Sint-Blasiuskerk in Lendelede was veel te klein voor de massa volk die Davy genegen was. Buiten de kerk stond een groot scherm waarop aanwezigen de uitvaart konden volgen. Binnen waren enkel voorbehouden plaatsen. De kerk zat helemaal vol.

Getuigenissen

© (Foto MV)

Het werd een serene en mooie uitvaart waarin vrienden en familie aan het woord kwamen. De ouders van de jongeman, Rik Callewaert en Christa Beels, lieten een tekst voorlezen. “Op een bierviltje schreef je dat je dit jaar zeker een koers zou winnen. Je hebt die nu gewonnen, maar het is helaas een veel te korte tijdrit geworden.” klonk het bedroefd.

Zus Tessa nam zelf het woord. Overmand door emoties vertelde ze: “Ik wou dat de hemel bezoekuren had, dan kon ik nog eens langskomen. Je goedlachse en enthousiaste persoonlijkheid is er niet meer, we moeten het nu alleen zien te redden.” Ze sloot af zoals Davy altijd deed met ‘Tot ton hé!”

Neef Jonas, vrienden Dries, Elias en Michael en twee collega’s van Davy namen eveneens het woord. Allemaal hadden ze het over de immense leegte die er vanaf nu altijd zal zijn. Elias vroeg een lang applaus voor zijn goede vriend, velen hielden het niet droog.

Intens gemis

© (Foto MV)

De uitvaart was doorspekt met stemmende muziek van Yevgueni tot Bart Peeters. Uiteraard kon You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers niet ontbreken. Davy had een groot hart voor zijn blauw-zwart en was graag supporter bij de thuismatchen.

De honderden aanwezigen kregen de hele viering lang foto’s te zien. We zagen Davy altijd met een hele grote, innemende glimlach op zijn gezicht. Op quasi alle foto’s werd hij omringd door zijn vele vrienden en familie. Het is meer dan duidelijk, de jongeman zal ongelofelijk gemist worden. (MV)