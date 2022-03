Wagen met twee inzittenden uit water getakeld in Nieuwpoort

Zondagmorgen omstreeks 2 uur werd langs de Noorderhavenoever aan de overkant van de vismijn een personenwagen uit het water getakeld. Brandweer en duikers van verschillende korpsen kwamen ter plaatse.

Zondag rond 2.00 uur is in Nieuwpoort een personenwagen uit het water getakeld met daarin twee inzittenden. Het gaat om twee jonge personen uit de regio Kortrijk die sinds vrijdag vermist waren. De twee zouden kort na hun verdwijning met hun wagen in het water terechtgekomen zijn en overleefden het incident niet. Volgens het parket zou het gaan om een ongeluk. (José Tyteca)