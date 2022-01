College Avelgem hoopt met snelle booster skireis te kunnen redden

De zesdejaars van het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem zitten op het puntje van hun stoel af te wachten. Verschillende factoren zullen de komende dagen namelijk uitwijzen of zij in de krokusvakantie op skireis kunnen vertrekken naar Italië. Daar hebben ze namelijk een boosterprik voor nodig, maar in België werd die nog niet goedgekeurd voor minderjarigen.

Het zijn heftige dagen, voor directrice Mieke Bothuyne. Al dagenlang staat ze in contact met het kabinet van minister Vandenbroucke, Avelgems burgemeester Lut Deseyn (gbA), het kabinet van minister Weyts en Vlaams parlementslid Loes Vandromme. Wat staat er op het spel? De skireis van de zesdejaars.

Booster verplicht door Italië

Volgens de huidige coronamaatregelen is reizen naar Europese landen gewoon toegestaan. Verschillende landen leggen echter bepaalde eisen op, zoals vaccinatiebewijs. In Italië moet iedereen de boosterprik gekregen hebben om het land binnen te mogen. Bij ons zijn de min-achtienjarigen nog niet aan bod gekomen. Of die leeftijdsgroep mag geprikt worden zal dit weekend beslist worden door de Hoge Gezondheidsraad. Maar de tijd tikt. “Normaal gezien moeten wij morgen beslissen of we de reis annuleren of niet. Absurd, aangezien we pas dit weekend weten of de jongeren überhaupt de kans zullen krijgen zich te laten vaccineren. We hebben aan de ski-organisatie uitstel gevraagd tot maandag, maar voorlopig hebben ze hierop nog niet gereageerd”, aldus Mieke.

De burgemeester heeft ons beloofd dat ze onmiddellijk de uitnodigingen zullen uitsturen voor de 17- en 18-jarigen

Mocht de Hoge Gezondheidsraad groen licht geven is het alle hens aan dek in Avelgem. “De burgemeester heeft ons beloofd dat ze onmiddellijk de uitnodigingen zullen uitsturen voor de leeftijdscategorie 17 tot 18 jaar. Alle zesdejaars in Avelgem zullen dus meteen de kans krijgen zich te laten vaccineren, indien ze dat willen. Zo zijn ze zeker dat ze op skireis kunnen vertrekken in de Krokusvakantie.”

De directrice begrijp dat niet iedereen begripvol is wanneer het over vaccineren van jongeren via informed consent voor een vrijetijdsuitstap. Ze verdedigt echter de wens van haar leerlingen. “Het gaat heel slecht van de mentale gezondheid van onze leerlingen. Je wil niet weten hoeveel er door de leerlingbegeleider worden verwezen naar externe hulp. Ze hebben nood aan ontspanning, een wij-gevoel. Ze verdienen dit echt, zij volgen al maanden regels die strenger zijn dan de rest van de samenleving.”

Troostactiviteit

De driedaagse naar de Ardennen fungeerde vorig jaar als troostactiviteit. Mocht de skireis in het water vallen, zal de school dit jaar iets gelijkaardigs organiseren. © Sint-Jan Berchmanscollege Avelgem

Normaal gezien gaat de skireis van het college pas door in de paasvakantie, dit jaar liggen de kaarten een beetje anders. “Wij wisselen elk jaar af tussen een culturele trip naar Italië en een skireis voor de vijfdes en de zesdes. Dit jaar gaan we in de paasvakantie naar Italië, maar vorig jaar kon de skireis door de pandemie niet doorgaan. Dat wil zeggen dat de zesdes de optie voor een skireis niet hebben gehad, en dat willen we hen niet afnemen. Daarom lassen we enkel voor hen een extra skireis in tijdens de krokusvakantie. Als we die gelijktijdig met de Italiëreis hadden ingepland, later op het jaar, dan gingen ze moeten kiezen tussen sport en cultuur, dat wil ik niet. Momenteel zijn 55 van de 75 leerlingen ingeschreven, een groot succes dus.”

Het is rusteloos afwachten dus. Mieke geeft aan dat ze erop vertrouwd dat het goed komt, maar heeft toch al een plan b in het achterhoofd. “Het zou een enorme teleurstelling zijn voor die gasten, mocht het plan in duigen vallen. We zouden zeker een troostactiviteit voorzien. Vorig jaar zijn we met de zesdes drie dagen naar de Ardennen getrokken in juni. Het compenseerde al hun gemiste uitstapjes en reizen niet helemaal, maar de feedback die we daarop hebben gekregen was toch hartverwarmend. School is meer dan enkel intellectuele bagage meegeven hé. Groepsgevoel, sport, plezier en nieuwe ervaringen zijn ook belangrijk”