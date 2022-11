De juffen van Maud en Ona over hun moeilijkste week ooit: “Als jonge mama pak ik mijn zoontje nu nog meer vast”

Basisschool De Kiem in Ruddervoorde zal nooit meer hetzelfde zijn. Het overlijden van Maud (8) en Ona (5), die vorige week door hun vader om het leven werden gebracht, heeft zeer diepe wonden geslagen bij het schoolteam en de leerlingen. “Onze leerlingen willen we nu vooral een gevoel van veiligheid geven”, zeggen de juffen.

Juf Lotte Allard (25) en Juf Rita Vandebroucke (59) hadden vorige week donderdag de zware taak om de kinderen van L3, de klas van Maud, in te lichten over wat er daags voordien gebeurd was. “Een erg zware taak, want je zit zelf met een immens verdriet en je moet je sterk houden voor de klasgenootjes”, doet juf Lotte het verhaal over de moeilijkste week uit haal leven.

“We hebben ons in eerste instantie beperkt tot de feiten en de leerlingen zelf de kans gegeven om hierop te reageren. We hebben ze ruimte gegeven om te knuffelen, een tekening te maken en vragen te stellen. We hebben samen leuke herinneringen opgehaald, foto’s van de recente zeeklassen bekeken… Ik heb ook de kinderen de kans gegeven om iets persoonlijk op de bank van Maud te plaatsen. Die spullen zullen er tot het einde van het schooljaar blijven staan. Ik zag dat mijn leerlingen daar nood aan hadden. Maud zal voor altijd nummer 21 – haar cijfer in de klas – blijven.”

“Als jonge mama pak ik mijn zoontje nu nog meer vast, merk ik. Er is iets veranderd in mij. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik dit nooit meer moet meemaken, want dit verwerken, samen met mijn collega’s en mijn leerlingen, is heel moeilijk… (stilte) De kinderen stellen vragen waarop op dat moment bijna niemand een antwoord kan geven. Als juf moet je ze wel beantwoorden op een manier die de kinderen begrijpen, zonder echter alles op een kinderlijke manier te willen uitleggen.”

Nood aan knuffelen

Ook Juf Rita heeft het nog altijd moeilijk met wat er gebeurd is. “Ik ben intussen grootmoeder en merk van mezelf dat ik de neiging heb om mijn kleinkinderen dicht bij mij te willen houden. Ik treed juf Lotte volledig bij. Nog altijd komt er plots een kindje naar ons om ons vast te pakken of te knuffelen. We zien dat zo’n moment zeer belangrijk is voor het kind en we laten dit ook graag toe. Onze leerlingen willen we nu vooral een gevoel van veiligheid geven, de kinderen laten rouwen en omringen met veel warmte en geborgenheid.”

Basisschool De Kiem is sinds vorige week voorgoed veranderd. Er is een De Kiem vóór en een De Kiem ná. “Het overlijden van Maud en Ona zal voor altijd blijven hangen in onze school. Maar ook de leerlingen zullen zich voor de rest van hun leven Maud herinneren, die gedood werd door haar papa.”

Steunbetuigingen

Momenteel is de school aan het kijken hoe ze straks, nadat alle steunbetuigingen aan de familie zijn overgemaakt, Maud en Ona een permanente plaats kunnen geven binnen de school. Eén ding is zeker: beide meisjes zullen nooit vergeten worden, ze blijven voor altijd verbonden aan de basisschool De Kiem.

Iedereen is vol lof over de serene aanpak van de school, zeker op iets waar je nooit op voorbereid kan zijn. “We zijn ook heel dankbaar voor de vele steun die we hebben mogen ontvangen van andere scholen, ouders en externe diensten zoals het Berrefonds, het CLB en politiezone Het Houtsche”, zegt directrice Machteld Van Asbroeck.

“Dit hielp ons om op een waardevolle manier om te gaan met de harde feiten en ons ten volle te richten op het verdriet dat er in onze school aanwezig was. Het heeft ons team ook geholpen om ook zelf alles een plaats te geven, ondanks het ongeloof en de vele vragen die tot nu nog altijd onbeantwoord zijn gebleven en waarschijnlijk nooit beantwoord zullen worden. ”

Wafelenbak

Vandaag, vrijdag 25 november, vindt vanaf 10 uur in de de Sint-Eligiuskerk van Ruddervoorde de uitvaart van de twee meisjes plaats. Op uitdrukkelijke vraag van de mama van Ona en Maud zijn alle klasgenoten uitgenodigd op de dienst. Om het lerarenteam de kans te geven de uitvaart bij te wonen, zal er een team vanuit de scholengroep Karel De Goede op school aanwezig zijn om de andere klassen op te vangen. In de namiddag zal de school, in samenwerking met de ouderraad, een grote wafelenbak houden ter ere van Maud en Ona, die zelf heel graag wafels bakten. Op dit herdenkingsmoment zijn alle leerlingen met hun ouders uitgenodigd.

De mama van Maud en Ona vraagt ook om geen bloemen mee te brengen, maar om de sympathie en steun te uiten door een gift te storten voor Child Focus op rekeningnummer BE19310122299912 met vermelding ‘ter herinnering aan Maud en Ona’.

(Geert Stubbe)