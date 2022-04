Nieuwpoort organiseert inzamelactie voor Oekraïense slachtoffers

Stad Nieuwpoort richt een inzamelactie in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Schenkingen kunnen op woensdag 20 en donderdag 21 april 2022 tussen 18 u. en 20 u. naar Het Sociaal Huis gebracht worden.

De Russische invasie in Oekraïne heeft een ongeziene humanitaire crisis teweeg gebracht en velen zijn hun persoonlijke eigendommen kwijtgeraakt. Om deze mensen te ondersteunen, organiseert Stad Nieuwpoort een inzamelactie op woensdag 20 en donderdag 21 april 2022.

Tussen 18 u. en 20 u. kan iedereen met spullen komen naar Sociaal Huis, Astridlaan 103, in Nieuwpoort. Enkel volgende zaken worden ingezameld: EHBO-koffers, plastic of metalen jerrykannen, dekens, thermisch ondergoed, pampers, werkhandschoenen, schoenen, rolstoelen en kledij (geen kinderkledij). Tweedehandswinkel Domino zorgt voor kinderkledij en klein materiaal.

Sorteren

Al het materiaal zal meteen ter plaatse gesorteerd worden. Daarom wordt iedereen gevraagd om het materiaal meteen in de juiste bak te sorteren. Stadsmedewerkers zullen aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Stad Nieuwpoort bedankt alvast iedereen die iets bijdraagt aan deze inzamelactie, vertelt burgemeester Geert Vanden Broucke:

“Met deze inzamelactie wensen wij heel wat mensen te helpen die het nu moeilijk hebben door de crisis in Oekraïne. Uiteraard hopen we dat heel wat mensen hun warm hart zullen tonen zodat we de getroffenen zo goed mogelijk kunnen helpen.”

