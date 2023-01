Lennert Lecompte is de Krak van Menen: “Sinds mijn ongeval nog geen slechte dag gehad”

Met zijn dramatische ongeval haalde Lennert Lecompte (18) de nationale pers. Met zijn bijna miraculeuze herstel en bewonderenswaardige optimisme veroverde hij de harten van zowat iedereen. Het hoeft dan ook weinig te verbazen dat Lennert tot krak van Menen werd verkozen.

Het is van achter de kookpotten dat Lennert ons te woord staat, wanneer we hem het nieuws van zijn nieuwe titel brengen. “Het is te hopen dat ze nog wat voor mij gaan overlaten want ik heb honger als een paard”, lacht hij. Lachen, het is de eigenschap waarmee Lennert eigenhandig een nieuwe definitie aan het woord ‘optimisme’ heeft gegeven.

Lennert Lecompte PRIVE Lennert Lecompte (18) woont samen met zijn ouders en zijn broers in de Menense Koekuitstraat. Als gedreven sportman had hij ook zijn hart verloren aan het boksen. Boxing Team Respect, de boksclub uit Lauwe, werd op die manier ook zijn tweede thuis. LOOPBAAN Op dit moment worden de dagen van Lennert vooral gevuld met zijn revalidatie. Hij hoopt een gooi te kunnen doen naar een bachelor Psychologie. VRIJE TIJD De weinige vrije tijd die Lennert op dit moment heeft, vult hij met muziek. Drum-‘n-Bass is het genre waarin hij zich verliest. “Op weg naar het revalidatiecentrum zet ik een nummer loeihard op, zodat iedereen weet dat ik onderweg ben”

Over zijn ongeval is ondertussen al veel geschreven en het zal nog jarenlang blijven nazinderen in de gemeente. Tijdens de passage van storm Eunice kreeg Lennert een deel van een boom op zich. Hij raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. Lennert leek het niet te zullen halen. Maar de jongeman uit Lauwe bleek over een flinke portie vechtlust te beschikken en overleefde. Uiteindelijk kon hij zijn revalidatie aanvatten. “Sedert mijn ongeval heb ik nog geen enkele echt depressieve dag gehad”, klinkt het positief. “Weet je wat het is? Je moet leren tevreden zijn met het goede dat je hebt en een mens moet ook leren om te stoppen met piekeren over hetgeen we eigenlijk hadden willen hebben. Het is een levensles die me flink op weg heeft geholpen, samen met de steun van mijn familie en vrienden natuurlijk. Ik zal niet toelaten dat een zwakker moment de rest van mijn week of zelfs leven zal bepalen, zo zit ik niet in elkaar. Toen we een taart cadeau hebben gedaan aan de mensen die mij hebben verzorgd, heb ik gekozen voor een taart zonder tekst maar enkel met een pijl erop. Het was een pijl die vooruit wees want vooruit is de enige richting die van belang is. Altijd ‘deuredoen’ en je raakt er wel.”

Ik hoop om mijn studies in april opnieuw te kunnen aanvatten

Beroepsmilitair

Wijze woorden voor zo een jonge kerel. “De plannen om beroepsmilitair te worden zal ik wel nog even moeten opbergen”, lacht hij. “Nu is het vooral uitkijken naar 10 februari. Dan zal ik mijn permanente hospitalisatie kunnen omruilen voor een ambulante zorg. Het zal mij in staat stellen iedere avond naar huis te komen in plaats van ieder weekend. De volgende stap wordt dan in april bekeken, waar ik hoop opnieuw mijn studies te kunnen aanvatten. Dominiek Savio (Belgisch instituut in Gits voor mensen met een fysieke beperking, red.) zal het worden.”

Zijn nieuwe titel van Krak was dan voor de vrienden van Lennert misschien geen verrassing, hijzelf was toch emotioneel. “Dat is fantastisch nieuws en ik hoop dat ik hierdoor mijn positiviteit kan doorgeven. Die verkiezing gaat me nu wel extra werk geven want ik wil iedereen persoonlijk bedanken voor hun stem!”