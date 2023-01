IN KAART – De stemmen zijn geteld! Wie is de Krak van jouw gemeente?

Al voor de vijftiende keer gingen we met De Krant van West-Vlaanderen op zoek naar dé Krak van elke West-Vlaamse gemeente. En jullie hebben massaal gestemd! Ontdek hier de Krak van jouw gemeente.

Een Krak, dat is iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn of haar naasten, buurt of gemeente. Of iemand die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie leverde. Ontdek op de kaart hieronder wie zich een jaar lang dé Krak van jouw gemeente mag noemen. Klik op jouw gemeente.