In beeld: KW trakteert 67 Kraks op feestelijke avond

Lekkere drankjes, heerlijke hapjes, muzikaal vertier, mooie awards en vooral veel selfies met West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer. Dat was de huldiging van de 67 Kraks van KW woensdagavond in een notendop. Herbeleef de feestelijke avond hier.

1/130 © Foto Kurt 2/130 © Foto Kurt 3/130 © Foto Kurt 4/130 © Foto Kurt 5/130 © Foto Kurt 6/130 © Foto Kurt 7/130 © Foto Kurt 8/130 © Foto Kurt 9/130 © Foto Kurt 10/130 © Foto Kurt 11/130 © Foto Kurt 12/130 © Foto Kurt 13/130 © Foto Kurt 14/130 © Foto Kurt 15/130 © Foto Kurt 16/130 © Foto Kurt 17/130 © Foto Kurt 18/130 © Foto Kurt 19/130 © Foto Kurt 20/130 © Foto Kurt 21/130 © Foto Kurt 22/130 © Foto Kurt 23/130 © Foto Kurt 24/130 © Foto Kurt 25/130 © Foto Kurt 26/130 © Foto Kurt 27/130 © Foto Kurt 28/130 © Foto Kurt 29/130 © Foto Kurt 30/130 © Foto Kurt 31/130 © Foto Kurt 32/130 © Foto Kurt 33/130 © Foto Kurt 34/130 © Foto Kurt 35/130 © Foto Kurt 36/130 © Foto Kurt 37/130 © Foto Kurt 38/130 © Foto Kurt 39/130 © Foto Kurt 40/130 © Foto Kurt 41/130 © Foto Kurt 42/130 © Foto Kurt 43/130 © Foto Kurt 44/130 Heel wat mensen wilden al te graag op de foto met West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer. © Foto Kurt 45/130 © Foto Kurt 46/130 © Foto Kurt 47/130 © Foto Kurt 48/130 © Foto Kurt 49/130 © Foto Kurt 50/130 © Foto Kurt 51/130 © Foto Kurt 52/130 © Foto Kurt 53/130 © Foto Kurt 54/130 © Foto Kurt 55/130 © Foto Kurt 56/130 © Foto Kurt 57/130 © Foto Kurt 58/130 © Foto Kurt 59/130 © Foto Kurt 60/130 © Foto Kurt 61/130 © Foto Kurt 62/130 © Foto Kurt 63/130 © Foto Kurt 64/130 © Foto Kurt 65/130 © Foto Kurt 66/130 © Foto Kurt 67/130 © Foto Kurt 68/130 © Foto Kurt 69/130 © Foto Kurt 70/130 © Foto Kurt 71/130 © Foto Kurt 72/130 © Foto Kurt 73/130 © Foto Kurt 74/130 © Foto Kurt 75/130 © Foto Kurt 76/130 © Foto Kurt 77/130 © Foto Kurt 78/130 © Foto Kurt 79/130 © Foto Kurt 80/130 © Foto Kurt 81/130 © Foto Kurt 82/130 © Foto Kurt 83/130 © Foto Kurt 84/130 © Foto Kurt 85/130 © Foto Kurt 86/130 © Foto Kurt 87/130 © Foto Kurt 88/130 © Foto Kurt 89/130 © Foto Kurt 90/130 © Foto Kurt 91/130 © Foto Kurt 92/130 © Foto Kurt 93/130 © Foto Kurt 94/130 © Foto Kurt 95/130 © Foto Kurt 96/130 © Foto Kurt 97/130 © Foto Kurt 98/130 © Foto Kurt 99/130 © Foto Kurt 100/130 © Foto Kurt 101/130 © Foto Kurt 102/130 © Foto Kurt 103/130 © Foto Kurt 104/130 © Foto Kurt 105/130 © Foto Kurt 106/130 © Foto Kurt 107/130 © Foto Kurt 108/130 © Foto Kurt 109/130 © Foto Kurt 110/130 © Foto Kurt 111/130 © Foto Kurt 112/130 © Foto Kurt 113/130 © Foto Kurt 114/130 © Foto Kurt 115/130 © Foto Kurt 116/130 © Foto Kurt 117/130 © Foto Kurt 118/130 © Foto Kurt 119/130 © Foto Kurt 120/130 © Foto Kurt 121/130 © Foto Kurt 122/130 © Foto Kurt 123/130 © Foto Kurt 124/130 © Foto Kurt 125/130 © Foto Kurt 126/130 © Foto Kurt 127/130 © Foto Kurt 128/130 © Foto Kurt 129/130 © Foto Kurt 130/130 © Foto Kurt 1/130 © Foto Kurt 2/130 © Foto Kurt 3/130 © Foto Kurt 4/130 © Foto Kurt 5/130 © Foto Kurt 6/130 © Foto Kurt 7/130 © Foto Kurt 8/130 © Foto Kurt 9/130 © Foto Kurt 10/130 © Foto Kurt 11/130 © Foto Kurt 12/130 © Foto Kurt 13/130 © Foto Kurt 14/130 © Foto Kurt 15/130 © Foto Kurt 16/130 © Foto Kurt 17/130 © Foto Kurt 18/130 © Foto Kurt 19/130 © Foto Kurt 20/130 © Foto Kurt 21/130 © Foto Kurt 22/130 © Foto Kurt 23/130 © Foto Kurt 24/130 © Foto Kurt 25/130 © Foto Kurt 26/130 © Foto Kurt 27/130 © Foto Kurt 28/130 © Foto Kurt 29/130 © Foto Kurt 30/130 © Foto Kurt 31/130 © Foto Kurt 32/130 © Foto Kurt 33/130 © Foto Kurt 34/130 © Foto Kurt 35/130 © Foto Kurt 36/130 © Foto Kurt 37/130 © Foto Kurt 38/130 © Foto Kurt 39/130 © Foto Kurt 40/130 © Foto Kurt 41/130 © Foto Kurt 42/130 © Foto Kurt 43/130 © Foto Kurt 44/130 Heel wat mensen wilden al te graag op de foto met West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer. © Foto Kurt 45/130 © Foto Kurt 46/130 © Foto Kurt 47/130 © Foto Kurt 48/130 © Foto Kurt 49/130 © Foto Kurt 50/130 © Foto Kurt 51/130 © Foto Kurt 52/130 © Foto Kurt 53/130 © Foto Kurt 54/130 © Foto Kurt 55/130 © Foto Kurt 56/130 © Foto Kurt 57/130 © Foto Kurt 58/130 © Foto Kurt 59/130 © Foto Kurt 60/130 © Foto Kurt 61/130 © Foto Kurt 62/130 © Foto Kurt 63/130 © Foto Kurt 64/130 © Foto Kurt 65/130 © Foto Kurt 66/130 © Foto Kurt 67/130 © Foto Kurt 68/130 © Foto Kurt 69/130 © Foto Kurt 70/130 © Foto Kurt 71/130 © Foto Kurt 72/130 © Foto Kurt 73/130 © Foto Kurt 74/130 © Foto Kurt 75/130 © Foto Kurt 76/130 © Foto Kurt 77/130 © Foto Kurt 78/130 © Foto Kurt 79/130 © Foto Kurt 80/130 © Foto Kurt 81/130 © Foto Kurt 82/130 © Foto Kurt 83/130 © Foto Kurt 84/130 © Foto Kurt 85/130 © Foto Kurt 86/130 © Foto Kurt 87/130 © Foto Kurt 88/130 © Foto Kurt 89/130 © Foto Kurt 90/130 © Foto Kurt 91/130 © Foto Kurt 92/130 © Foto Kurt 93/130 © Foto Kurt 94/130 © Foto Kurt 95/130 © Foto Kurt 96/130 © Foto Kurt 97/130 © Foto Kurt 98/130 © Foto Kurt 99/130 © Foto Kurt 100/130 © Foto Kurt 101/130 © Foto Kurt 102/130 © Foto Kurt 103/130 © Foto Kurt 104/130 © Foto Kurt 105/130 © Foto Kurt 106/130 © Foto Kurt 107/130 © Foto Kurt 108/130 © Foto Kurt 109/130 © Foto Kurt 110/130 © Foto Kurt 111/130 © Foto Kurt 112/130 © Foto Kurt 113/130 © Foto Kurt 114/130 © Foto Kurt 115/130 © Foto Kurt 116/130 © Foto Kurt 117/130 © Foto Kurt 118/130 © Foto Kurt 119/130 © Foto Kurt 120/130 © Foto Kurt 121/130 © Foto Kurt 122/130 © Foto Kurt 123/130 © Foto Kurt 124/130 © Foto Kurt 125/130 © Foto Kurt 126/130 © Foto Kurt 127/130 © Foto Kurt 128/130 © Foto Kurt 129/130 © Foto Kurt 130/130 © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt Heel wat mensen wilden al te graag op de foto met West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer. © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt

In RADar bij AZ Delta in Roeselare heeft KW woensdagavond 67 Kraks in de bloemetjes gezet. 64 West-Vlamingen, maar ook drie kleppers uit grensgemeenten Maldegem, Zulte en Komen Waasten. Fotograaf Kurt Desplenter legde de feestelijke avond vast op de gevoelige plaat.