Pieter-Jan Vanschamelhout is de Krak van Anzegem: “Een ontmoetingsplaats creëren voor vele genieters”

Pieter-Jan Vanschamelhout en Sofie Saesen zullen de komende 50 jaar het Sint-Arnolduspark uitbaten via een erfpacht. De parkfuncties blijven behouden en krijgen een nieuw elan door een nieuwe bistro- taverne en multifunctionele zaal. De conciërgewoning biedt plaats voor 8 à 12 personen om te overnachten.

Eind 2019 verkocht het bisdom het Sint-Arnolduspark aan de gemeente Anzegem. Daar was een prijskaartje van 1,3 miljoen euro aan verbonden en de ambities die het bestuur eraan koppelde, waren dan ook niet min. Ze willen opnieuw een toeristische trekpleister maken van het park dat tot nu toe vooral ingevuld werd als bezinningsplek. In de doelstellingen in het meerjarenplan werd er opgenomen dat er iemand gevonden moest worden voor een concessie op lange termijn. Tot op heden waren er enkel korte concessies die werden uitgeschreven voor een pop-upcafé. Na een uitgebreide selectieprocedure werden Tiegemnaren Sofie Saesen en Pieter-Jan Vanschamelhout als de geschikte kandidaten aangewezen.

Pieter-Jan Vanschamelhout PRIVÉ Zowel de vader van Pieter-Jan (38) als zijn vaders ouders zijn echte Tiegemnaren. Hij bracht zijn jeugd door in Otegem en Zulte. In 2013 kwam hij terug naar Tiegem. Samen met zijn vrouw Sofie Saesen (32) en zoontje Charles (bijna 3) woont hij in de Brouwerijdreef. LOOPBAAN Met een diploma op zak als Event en Businessmanager ging hij aan de slag bij Zulte-Waregem. In 2014 werd hij zelfstandig projectcoördinator. Intussen ligt zijn focus op de bouw van tennis- en padelterreinen. Toen de kans kwam om Tiegembos op lange termijn uit te baten, twijfelde hij niet. VRIJE TIJD Hij houdt van mountainbiken, padellen en een dagje zee met het gezin. Hij kookt ook graag en dan vooral grootmoeders keuken.

Opgaan in omgeving

“We dachten al zolang dat je iets geweldigs kon maken van deze plek”, zegt Pieter-Jan Vanschamelhout. “We werkten een concept uit dat moet opgaan in de groene omgeving van het park en ruimer van Groot-Anzegem. Daarbij is er nood aan een brasserie met ruim terras vermits de huidige horecagebouwen verouderd zijn. Ze zullen plaatsmaken voor een nieuwbouw, met dezelfde functies als op vandaag, maar met meer integratie in de groene omgeving.”

“Het uitgangspunt is dat dit gebouw het kloppende hart van het park wordt met een ruim terras en zicht op de speelweide. Je zal er terechtkunnen voor klassiekers zoals vol-au-vent, stoofvlees en andere gerechten. Uiteraard ook voor een fris pintje, aperitiefhapjes en een pannenkoek. De capaciteit binnen zal 60 personen bedragen waarbij er op het terras nog eens plaats is voor 70 mensen. Samen met Wielfaert Architecten zochten en vonden we een manier om ons concept in de groene omgeving te laten opgaan.”

De ligging van het park heeft ook heel wat troeven. “Vlak aan de voet van de Vlaamse Ardennen zal het vakantieverblijf voor 8 tot 12 personen de ideale uitvalsbasis zijn voor een weekendje fietsen, wandelen, golfen en culinair genieten.”

Kleinschalig en rustig

De polyvalente zaal voor maximum honderd gasten zal plaats bieden voor rustige evenementen. Met haar 180°-zicht zal het een enorme blikvanger zijn en zal het kunnen dienen voor allerlei recepties, activiteiten van verenigingen en zakelijke evenementen. Het huidige jeugdverblijf en klaslokaal blijven behouden maar worden wel opgefrist. De rest van het park blijft in beheer van de gemeente.

“We willen in de eerste plaats een ontmoetingsplaats maken van het park voor heel wat genieters”, schetst Pieter-Jan. “De uitdaging om een hedendaagse én in de natuur geïntegreerde infrastructuur te creëren die het totaalplaatje economisch duurzaam zal maken, was ons op het lijf geschreven. Als alles volgens plan verloopt, openen we de vernieuwde infrastructuur in de lente van 2024. Het is ons doel om jong en oud zich er te laten thuis voelen. In tussentijd zal de huidige pop-upformule zo lang mogelijk behouden blijven voor de parkbezoekers.”