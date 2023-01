Ilse Vanbecelaere is de Krak van Alveringem: “Belangeloos engagement vind ik écht belangrijk”

Met mensen als Celine Beheydt, Wesley Depreeuw en Magda Hauspie stond Ilse Vanbecelaere naast heel sterke kandidaten. Maar het was Ilse die uiteindelijk tot Krak werd gestemd. Ilse is bestuurslid van het feestcomité, vrijwilliger in het openluchtmuseum en mantelzorger voor haar buurvrouw.

Toen eind vorig jaar een bevriend koppel uit Izenberge getroffen werd door een hevige woningbrand, zette Ilse Vanbecelaere onmiddellijk een inzamelactie op. Vorige week werd de actie afgerond en kon Ilse zo’n 1.200 euro aan Katrien en Roger overhandigen. Ilse werd voor haar belangeloze inzet beloond met een nominatie voor onze Krakwedstrijd. Op zondag 15 januari werd het stemmen afgesloten en voor Alveringem kreeg Ilse de meeste stemmen achter haar naam.

Waardering

“De reacties op mijn Krakkandidatuur waren heel positief”, vertelt Ilse Vanbecelaere. “Hoe gaat het in zijn werk en hoe kunnen we stemmen, vroegen vele mensen mij. Collega’s meldden dat ze voor mij zouden kiezen, mensen van de voetbalclub in Bulskamp waar mijn kinderen spelen en Izenbergenaren bij Eddy in het café spraken mij aan. Roger, de man wiens huis verwoest werd, zei op een gegeven moment “dat niemand het meer verdiende om Krak te worden dan ik.” Dat was misschien een beetje overdreven, maar ik was wel ontroerd door Roger zijn woorden! Altijd leuk om te vernemen dat je inzet gewaardeerd wordt. Mijn vader is chauffeur bij De Lijn en trommelde heel zijn ploeg op om hun stem uit te brengen. Vooral mijn man heeft een grote familie. Ik geloof dat er tot in Brussel en Wallonië voor mij is gestemd.”

Ilse vertelt dat het haar geen moeite kost om mensen in nood te helpen. Noch om zich structureel te engageren voor het gemeenschapsleven. “Ik was een tijdje voorzitter van de Gezinsbond Izenberge”, vertelt ze. “Nu ben ik secretaris van het feestcomité. Ik vraag de vergunningen voor evenementen aan, doe de uitnodigingen en bestellingen, maak affiches, enzovoort. Er komt wel wat bij kijken. Izenberge kermis en de Sint zijn klassiekers op het dorp. Nieuw dit jaar is dat we er aan denken om in december in het openluchtmuseum met alle verenigingen een kerstmarkt te organiseren. Vorig jaar nam ik er nog een opdracht bij. In het voorjaar hielp ik met het poetsen van de vele huizen in het openluchtmuseum, hier wat verder in de straat. Het opkuisen is zo goed als rond, maar ik ben officieel vrijwilliger gebleven. Is er de woensdagnamiddag of tijdens het weekend niemand om de herberg open te houden, dan mogen ze mij roepen.”

Mantelzorger voor overbuur

Ilse is ook mantelzorger voor haar overbuur Martha, een oudere dame uit de Groenestraat. Ook die taak vervult ze belangeloos. “Martha haar kinderen wonen niet bij de deur”, vertelt Ilse daarover. “Toen ze op een dag onwel was geworden, ben ik met haar naar spoed gereden. Ik regelde de aanvraag voor haar coronavaccins en bracht haar ook telkens naar het vaccinatiecentrum. In feite volg ik mee haar medische toestand op. Martha heeft nu een personenalarm. Ik word als eerste verwittigd, zowel overdag als ‘s nachts. Het is een geruststelling voor haar. En ik doe dat met plezier. Belangeloos engagement vind ik nog écht belangrijk.”

Wat houdt je bezig momenteel? “Dat kinderen met autisme zoals mijn zoon Remco nog altijd vaak niet helemaal aanvaard worden. Lezen en schrijven is niet gemakkelijk voor hem en vraagt veel inspanning. Niettemin heeft Remco ook talenten! Dat hij vlot met de computer overweg kan, bijvoorbeeld. Ik zou graag hebben dat alle kinderen die ‘anders’ zijn, als normaal worden gezien en behandeld. Focus op het positieve in plaats van op het negatieve. Een duwtje in de rug maakt echt het verschil!” Waar kijken jullie naar uit in 2023? Waar kijken jullie naar uit in 2023? “De plechtige communie van Remco op 6 mei en de eerste communie van onze dochter Margo op 18 mei. Om de kosten wat te drukken houden we een gezamenlijk feest. We kijken ook uit naar de afbraak van de oude hangar achteraan ons huis. Als die tegen de grond ligt, gaan we kunnen kijken tot in Leisele.” Waarom is Izenberge een leuke woonplaats? Waarom is Izenberge een leuke woonplaats? “Luc is van Beauvoorde afkomstig, ik van Fortem. Dat zijn dorpen. Ik zou niet graag in een stad wonen. Zowat al onze vrienden wonen in Izenberge. Ten verste in Alveringem. Café ’t Hoeksje bij Eddy is onze centrale ontmoetingsplaats. Izenberge voelt veilig en vertrouwd. Daar hou ik wel van.”