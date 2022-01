Krak van Zwevegem: “Ik draag mijn titel graag op aan alle Mooimakers”

Jonas Demeulemeester, beter bekend als Jopix, is de nieuwe Krak van Zwevegem. Tot zijn eigen verbazing. Jonas nam tijdens de lockdown foto’s in de gesloten horeca. Het leverde een mooie fotoreeks op die onze lezers konden appreciëren.

Jonas was een beetje verrast toen we hem contacteerden met de vraag of hij de nominatie als Krak-kandidaat aanvaardde. Na enige aarzeling stemde hij toe. Nog groter was zijn verbazing toen hij hoorde dat hij uiteindelijk de Krak werd. “Ik ben uiteraard heel blij en wil ook iedereen danken die voor mij stemde. Toch ben ik de eerste om dit te relativeren. Ik dacht eerder dat de Mooimakers, in de persoon van Marc Desmet, de titel zouden winnen. Ik wil dan ook mijn overwinning opdragen aan Marc en alle Mooimakers die schitterend werk leveren.”

Onze Krak heeft een liefde voor fotografie. “Als kind ging ik met de Roefeldag al op bezoek bij een fotograaf. In Deerlijk, waarvan ik afkomstig ben, nam ik foto’s voor het Jeugdhuis ’t AxieDent.”

Toen enkele van zijn vrienden een bandje oprichtten, was Jonas ook de fotograaf van dienst. “Ik merkte dat mijn fototoestel ontoereikend was voor dit soort zaken en kocht beter materiaal aan. Enige tijd nadien splitte de band, spijtig, maar het had wel mijn interesse in fotografie verder aangewakkerd, waardoor ik mij verder ging verdiepen in de geheimen van diafragma, belichting en dergelijke meer en ook lid werd van de fotoclub in Deerlijk.”

Win-winsituatie

Op 1 maart 2020 startte Jonas halftijds als fotograaf. Twee weken later kwam de lockdown. Alles viel weg: huwelijken, communies, festivals… In de winter volgde een tweede lockdown. “Dat zette mij aan het denken. Zo hoorde ik van een initiatief in Antwerpen waar men foto’s nam van de gesloten horeca tijdens de lange lockdown. Ik heb dat dan ook gedaan in Zwevegem en het werd een succes. Het was ook een win-winsituatie: de gesloten cafés kregen aandacht en ik naamsbekendheid.” Het leverde alvast een mooie reeks op met zwart-witfoto’s die een zekere tristesse uitstralen. Gelukkig kan Jonas zich nu opnieuw concentreren op zijn normaal fotowerk. “De agenda is al goed gevuld met huwelijken en gezinsfotografie. Hopelijk is corona ons goedgezind en kunnen we alles mooi afwerken.”

Al vlug komt de festivalfotografie opnieuw ter sprake. Een passie van Jonas. “Dit is echt fascinerend. Je hebt geen controle over het steeds wisselende licht of wat er op het podium zal gebeuren. Dit maakt het uitdagend om een beeld te maken dat anderen niet hebben.”

Jonas is aangesloten bij een vzw die 25 concertfotografen telt en onder meer foto’s voor VRT mag leveren. Naar zijn zeggen krijgt hij ook geregeld felicitaties van artiesten voor zijn werk.

Over de toekomst maakt Jonas Demeulemeester zich geen zorgen. “Met de opkomst van het digitale gebeuren was er een tijd dat iedereen met een smartphone ook fotograaf was. Ik stel vast dat mensen daar wel van terugkomen. Belangrijk is het ‘oog’ van de fotograaf. Hij ziet dingen of mogelijkheden die andere mensen niet zien. Je moet niet de beste fotograaf zijn om veel werk te hebben, hoe je met de mensen omgaat is ook belangrijk. Het totaalplaatje moet kloppen.” (GJZ)

Wanneer is iemand fotogeniek? “Iemand die zogenaamd fotogeniek’ is, is iemand die ongedwongen en spontaan kan lachen, maar van iedereen kan je een mooie foto maken. De kunst is om de persoon te doen lachen op het juiste moment en dan dit moment te ‘pakken’. Dit is dus mede de opdracht van de fotograaf. Het begint al bij de eerste kennismaking door de mensen op hun gemak te stellen, bijvoorbeeld.” Waar neem je liefst foto’s in Zwevegem? “Transfo gebruik ik wel vaker als decor. Daar heb je heel wat variatie: enerzijds het industriële gegeven en anderzijds is er groen aanwezig. De duiktank kan ook een bron van inspiratie zijn. Wanneer we bijvoorbeeld naar het Orveytbos trekken wat wel mooi is zijn alle foto’s in de natuur. We bekijken met de klanten zelf wat best bij hen past.” Naar wat kijk je uit? “Ik heb een passie voor concert- en festivalfotografie. Het zal dus wel duidelijk zijn waar ik naar uitkijk. De laatste optredens die ik fotografeerde, was de concertreeks van Niels Destadsbader in het Sportpaleis in november. Verder staan er, als het virus het toelaat, nog heel wat (uitgestelde) huwelijken in de agenda.”

BIO

Prive

Jonas (39) is gehuwd met Delphine Rijckoort (37) en vader van Senne (9), Lotte (6) en Yoppe (4). Zij wonen in de Albrecht Rodenbachstraat in Zwevegem, maar de fotostudio ligt in de Otegemstraat.

Opleiding

Na zijn opleiding grafische technieken aan het VISO in Mariakerke, waar hij niet mocht verder doen in fotografie, volgde hij nog de opleiding mediatechnieken.

Vrije tijd

Jonas is halftijds fotograaf, wat in feite al zijn hobby is. Verder werkt hij ook nog halftijds als afwerker van grafstenen: hij plaatst namen en andere info met lasergravure. Dus veel tijd rest er niet meer, hoewel Jonas wekelijks toch tijd maakt voor het basketten.