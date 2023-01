Krak van Zulte Peter De Graeve blikt terug én vooruit: “Ik hou van een beetje showcooking”

Nog enkele weken en Peter De Graeve (51) is niet langer de regerende Krak van Zulte. Peter liep zich de afgelopen jaren vooral in de kijker met Labyrinth en Cinéma Mais, respectievelijk een doolhof en een openluchtcinema, allebei in een maisveld. Boven dat alles is Peter echter vooral de uitbater van restaurant Wybo en foodtruck- en cateringdienst Cuisino Royale. “Er komt waarschijnlijk nog wel een editie van Labyrinth, maar ik focus me eerst even op de uitbouw van onze cateringdienst”, zegt Peter.

Labyrinth ging voor het eerst door in 2017 en was veel meer dan alleen een doolhof in een maisveld. Langs het parcours waren kunstwerken te zien, workshops te volgen en zelfs een badmintonveld om op te spelen.

Middenin het doolhof was een grote open plek gemaakt met ruimte voor enkele foodtrucks en een podium. De tweede editie in 2018 trok meer dan 10.000 bezoekers. “Dat konden ik en mijn medeorganisatoren Jesse Van Gompel en Arthur Verhegge niet meer bolwerken, dus besloten we in 2019 een jaar over te slaan”, zei Peter.

Openluchtcinema

Helaas werd dit meteen een pauze van twee jaar want in 2020 kon om gekende redenen helemaal niets doorgaan. In 2021 kwam dan Cinémais, een openluchtcinema midden in het maisveld. Uiteraard met toepasselijke films zoals Children of the Corn en opnieuw met catering verzorgd door de foodtrucks van Cuisino Royale. Naast die foodtrucks is Peter de afgelopen periode vooral hard bezig geweest om ook een cateringpoot van zijn zaak uit de grond te stampen.

Culinaire burgers

“In 2022 nam ik even pauze van het organiseren van grote evenementen om te focussen op de zaak. We doen nu ook catering op bedrijven of privéfeestjes en ik wil eerst dat concept helemaal op punt zetten. Voor de catering kocht ik een speciaal soort barbecue waarbij je kookt op open vuur, een beetje showcooking tussen de mensen, daar hou ik wel van. Je kan er op bakken, grillen, wokken… alles wat je maar wilt en het is uitermate geschikt voor de culinaire burgers waar we ook met onze foodtrucks op focussen. Mijn schoonzoon Olivier Verbert zal zich later vooral de catering aantrekken, al doe ik dat zelf eigenlijk het liefste. Ik hou van de afwisseling, je komt altijd op andere plekken terecht. Door de Krakverkiezing kreeg ik eigenlijk een onverwachte boost in het aantal vragen om op dergelijke evenementen te komen koken. Op dinsdag is het restaurant daarom gesloten tegenwoordig, om alles rond te krijgen.”

Belangrijk werk

“Het blijft dus enorm druk en ik vrees dat er ook in 2023 geen nieuwe editie van Labyrinth zal zijn. Ik organiseer nog steeds graag, maar het zal pas voor binnen een paar jaar zijn. Ik vind het wel belangrijk dat de mensen beseffen dat wel nog steeds dingen georganiseerd moeten worden en dat er altijd iemand zijn schouders moet onder zetten. Daarom wil ik ook alle kandidaten die dit jaar genomineerd zijn als Krak van de gemeente veel succes wensen in al wat ze doen, want ze doen allen erg belangrijk werk.”

