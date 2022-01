Krak van Zulte: “Jongerenorganisaties een duwtje in de rug geven”

Peter De Graeve is de Krak van Zulte. De 50-jarige uitbater van restaurant Wybo liep zich deze zomer in de kijker met Cinémais, een project waarbij films vertoond werden midden in een maisveld. Daar verkocht Peter ook Paulinebier. De opbrengst ervan ging naar Eleonoor, een vzw die zich inzet voor ouders die een kind verloren. “Aan al wat ik organiseer, wil ik een goed doel koppelen”, aldus de Krak.

Met Cinémais was de Olsenaar niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 en 2018 organiseerde Peter Labyrinth, eveneens in het maisveld van zijn schoonouders in Machelen. “Labyrinth was een doolhof in het maisveld waarin ook kunstwerken, workshops en zelfs een badmintonplein verwerkt zaten. In het midden van het doolhof eindigden de mensen op een open plek waar foodtrucks en een podium stonden. De laatste editie begon echter uit haar voegen te barsten, we hadden meer dan 10.000 bezoekers. Dat konden ik en mijn medeorganisatoren Jesse Van Gompel en Arthur Verhegge niet meer bolwerken, dus besloten we in 2019 een jaar over te slaan.”

Ook in 2020 bleef het om bekende redenen stil, maar vorig jaar kwam Peter op een nieuw idee in de mais, deze keer samen met zijn collega Olivier Verbert. “Olivier was naar Ciné Mangiare geweest, een openluchtfilmconcept. We wilden ook zoiets doen en dachten aan een drive-incinema, maar dat was niet origineel genoeg. Daarom besloten we het in de mais te doen. Samen met de filmclub van Zulte hebben we een mooie programmatie samengesteld met enkele toepasselijke films, zoals Children of the Corn. We toonden afgelopen zomer tien films op veertien dagen en hadden ook onze foodtruck opgesteld in het maisveld. Zelf ben ik qua films vooral een grote James Bondfan, daarom heet mijn foodtruckbedrijf Cuisino Royale. Helaas is Cinémais een beetje uitgeregend. Toch kijken we positief terug, want we kregen veel leuke reacties van de bezoekers.”

Vzw Eleonoor

Op Cinémais verkochten Peter en Olivier ook Paulinebier, uitgebracht door ouders die hun dochtertje verloren. De opbrengst van de verkoop van het bier ging naar vzw Eleonoor, die zich inzet voor ouders die een kind verloren. Peter vindt het belangrijk om aan al zijn activiteiten ook een goed doel te koppelen.

“Dat is begonnen in 2017 toen ik, mijn schoonzus en mijn schoonbroer allemaal 45 werden. We wilden een groot feest geven, maar hebben er een benefiet van gemaakt met vijf bandjes die kwamen spelen, vuurspuwers… Toen haalden we 4.500 euro op voor Bednet, dat langeafstandsonderwijs voorziet voor zieke kinderen. De goeie doelen zullen altijd iets met jongeren te maken hebben. Dat komt omdat mijn schoonvader vroeger een van zijn kleinkinderen aangereden heeft. Dat is gelukkig allemaal goedgekomen, maar door die gebeurtenis hebben we allemaal een warm hart voor jongerenorganisaties. De opbrengst van de twee edities van Labyrinth ging volledig naar het goede doel.”

“Tot slot wil ik ook de andere genomineerden nog veel succes wensen, want ook hun bezigheden zijn uiteraard belangrijk”, besluit de Krak. (JF)

Wat is voor jou de meerwaarde van een film in openlucht? “Het is gewoon een heel andere beleving. Je kan op een zwoele zomeravond in een strandstoel een film kijken terwijl je ook de sterren kan zien. Bezoekers van Cinémais gaven vaak die opmerking.” Wat mogen we je wensen voor 2022? Wat mogen we je wensen voor 2022? “Ik wens iedereen een gezond 2022. Hopelijk wordt het een coronavrij jaar. Niet alleen voor mijn zaak, maar ik heb ook een warm hart voor cultuur. Cultuur verenigt mensen en dat hebben we nodig.” Hoe ben je met je zaak in villa Wybo terechtgekomen? Hoe ben je met je zaak in villa Wybo terechtgekomen? “Ik was al lang hobbykok en ben eigenlijk eerst begonnen met een foodtruck. Op het eerste foodtruckfestival dat ik deed kreeg ik echter meteen drie, vier aanvragen voor privéfeesten. Een paar jaar later heb ik mijn job opgezegd en gingen we op zoek naar een pand. We hadden lang de oude kapel in Machelen op het oog, maar kregen later een tip voor villa Wybo. Die zou eerst gevuld worden met een tearoom en faciliteiten voor de bewoners van de omliggende serviceflats ,maar de uitbater Eclips zelf wou liever wat leven in de villa. Voor corona organiseerden we regelmatig activiteiten voor de serviceflatbewoners, zoals een pannenkoekennamiddag.”

BIO

Privé

Peter De Graeve (50) is getrouwd met Isabelle De Pourcq (48), een geboren en getogen Machelse. Samen hebben ze drie dochters, Elizabeth (28), Helena (25) en Lieselot (22). Het koppel baat samen restaurant Wybo uit in de oude villa Wybo aan de Staatsbaan in Zulte.

Opleiding

Peter ging naar het VTI in Tielt en belandde daarna in de verzekeringswereld. Hij schoolde zich constant bij en was ook lang actief in de autoverkoop. Pas in 2017 verzeilde hij door zijn foodtruck in de horeca. Hij schoolde zich nog bij tot kok voor hij restaurant Wybo opende.

Vrije tijd

Vroeger speelde Peter squash en voetbal, maar nu heeft hij er nog weinig tijd voor. Peter is wel een fervent supporter van Club Brugge.