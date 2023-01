Krak van Vleteren 2021 An Haeyaert blikt terug: “Niet langer kookouder maar KSA blijft in ons hart”

An Haeyaert droeg het hele jaar vol trots de titel Krak van Vleteren, toegekend voor haar 15 jaar lange inzet als kookouder bij KSA Globetrotters Woesten. Nu de verkiezingen voor 2022 volop bezig zijn, blikt ze terug op haar ervaringen.

“De verkiezing vond ik best wel spannend. De nominatie kwam al onverwacht, maar ik moest het tegen sterke kandidaten opnemen. Bovendien waren we met drie genomineerden uit Woesten, waardoor ik mijn kansen klein inschatte. Toen ik als winnaar uit de bus kwam, was ik oprecht verbaasd, maar ook wel heel trots. Ik kreeg best veel reacties binnen, zeker op Facebook. Maar ook hier in de buurt feliciteerden mensen me”, vertelt An.

Laatste kamp

Haar overwinning werd dan ook gepast gevierd. “Ik was niet de enige kookouder op al die kampen hé, dus mijn titel geldt even goed voor alle andere betrokkenen in dit engagement. Daarom kwamen we, samen met mijn gezin, samen en hebben er een plaatselijk biertje op gedronken. Als Krak van Vleteren vond ik een eigen creatie van brouwerij Deca wel toepasselijk!”

Ondertussen heeft An ook haar laatste kamp als kookouder achter de rug. “Deze zomer trok ik dus voor de 15de en laatste keer mee met de KSA, naar Munkzwalm. Afscheid nemen is nooit fijn, maar het was een bewuste keuze om dit hoofdstuk af te sluiten. De volledige kookploeg werd nog eens in de bloemetjes gezet met een toneelspel van alle leden. We blijven alle herinneringen koesteren”, aldus An.

Toch is de kans groot dat de leden An terugzien. “De KSA blijft in ons hart. Mijn oudste zoon Evert is ook nog altijd leider, dus ik blijf verbonden met hen. Bij activiteiten zullen we de jeugdbeweging dus blijven steunen. Ook met de andere kookouders blijven we het contact zeker onderhouden. Al is dat met sommigen wel heel vanzelfsprekend, aangezien ze familie zijn”, lacht An.

