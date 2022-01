Krak van Vleteren: “Komende zomer gaan we voor een laatste keer mee”

An Haeyaert (44) is blij verrast met haar titel ‘Krak van Vleteren’ voor 2021. “Het doet toch deugd om eens dat schouderklopje extra te krijgen voor de vele jaren inzet als kookouder bij de KSA”, lacht An.

“De nominatie kwam al volledig onverwacht, maar vond ik natuurlijk een mooie vermelding. Dat ik de verkiezing nu ook nog eens gewonnen heb, had ik helemaal niet durven denken. De Krak zijn, betekent een erkenning voor al die jaren”, gaat An van start. “Zelf ben ik niet aan de slag gegaan om actief stemmen te ronselen, maar de KSA heeft mijn nominatie wel via Facebook gedeeld met een warme oproep om te stemmen. Die pagina heeft natuurlijk wel een groter bereik met alle leden en volgers.”

Al vijftien jaar lang engageert An zich als kookouder voor KSA Globetrotters Woesten. “Elke zomer ging ik met veel plezier mee op kamp om de kinderen een lekker menu voor te schotelen. Samen met het hele kookteam willen we elk jaar de KSA-leden en leiding verwennen en hun buikjes vullen met verse maaltijden. Zeker voor de ouders van kleinere kinderen is het een geruststelling om te weten dat hun oogappels bij ons in goede handen zijn. We krijgen vaak complimenten op onze menu’s en het gebeurt wel eens dat de broeken van de leden na het kamp wat meer spannen van al dat smullen”, lacht An.

Na 15 jaar is toch de tijd daar gekomen om de fakkel door te geven aan een nieuwe lichting koks. “Deze zomer gaan we nog voor een laatste keer mee met de vaste kookploeg”, vervolgt An. “We zijn met zes koks goed op elkaar ingespeeld ondertussen. Naast mij en mijn man Filip krijgen we ook elk jaar hulp van mijn zus Sylvie en haar man Eddy. Ook Cécile en Luc zijn al vele zomers van de partij.”

Goed geolied team

“We zijn samen uitgegroeid tot een goed geolied team en de titel van Krak wil ik dus ook met hen delen. En al die jaren ervaring zorgden er ook voor dat we de steeds groter wordende groep konden blijven soigneren, want we zijn nu bijna met 100 op kamp. Er staat een gemotiveerde jonge groep te popelen om de taak van kookouder over te nemen, dus onze taak is na dit jaar volbracht. We zullen onze ervaring en receptjes aan hen overdragen, zodat ons werk blijft verder leven.”

An Haeyaert, tweede van rechts. (foto LV)

In juli 2022 staat An dus voor de laatste keer achter de kookpotten van de KSA. Of toch niet? “Deze zomer gaan we met z’n allen op kamp in Munkzwalm. We proberen enkele weken voor de vertrekdatum al eens een kijkje te nemen op de kamplocatie. Zo weten we zeker welke spullen er beschikbaar zijn en wat we moeten meenemen. Je leeft elk jaar naar dat kamp toe en nu zal er een leegte zijn die we op een andere manier zullen moeten invullen.”

“Toch staat er nog één iets anders op de agenda van de kookploeg. Als corona het toelaat, willen we graag dit avontuur afsluiten met een laatste souper, om nog een laatste keer onze beroemde orloffgebraad te bereiden. We hielden in het verleden al enkele malen met de kookploeg een orloffsouper. Zo konden we geld inzamelen om kookmateriaal aan te kopen en de KSA te steunen”, besluit An.

BIO Privé An (44) werd op 16 augustus 1977 geboren. Ze is afkomstig uit Hoogstade en woont nu, samen met haar man Filip Feys (54) en haar zonen Evert (20) en Sam (18) in Woesten. Loopbaan An werkt bij Familiehulp en is schoonheidsspecialiste in bijberoep. Thuis heeft ze haar eigen praktijk ‘Esthetiek An’. Vrije tijd Naast het drukke werk- en gezinsleven zakt An graag eens onderuit met een goed boek. Ze doet ook graag aan bloemschikken. Wie in de buurt woont, kan An ook regelmatig eens tegen het lijf lopen, wanneer ze haar hond uitlaat. En al 15 zomers lang staat An als kookouder paraat voor KSA Globetrotters Woesten.

DRIE VRAGEN Wat is het lievelingsgerecht van de leden op kamp? “Smaken verschillen natuurlijk, dus elk kind geeft de voorkeur aan een ander gerecht. De een smult meer van de macaroni, de ander van onze vers bereide pita. Maar meestal smullen ze elke dag wel de buikjes vol! (lacht) Als ik dan toch één favoriet moet kiezen, dan ga ik voor ons orloffgebraad. Dat gerecht staat elk jaar als feestmaaltijd op de planning.” Heb je binnen de kookploeg een vaste taak die je op je neemt? “Eigenlijk is er geen vaste taakverdeling binnen de kookploeg. We zijn een goed team en iedereen is gewoon altijd bezig en steekt de handen uit de mouwen. Mijn man Filip staat bijvoorbeeld wel vaak in voor de vleesbereiding, omdat hij in die stiel werkt. Mijn specialiteit is dan misschien de bereiding van sauzen. Ook de afwerking neem ik graag voor mijn rekening, alles mooi klaarzetten voor de leden en leiding, leuk presenteren …” Wat zal je missen als kookouder? “Ik denk dat ik vooral de kinderen zelf zal missen. Als je de kinderen met veel zorg omringt, krijg je zoveel dankbaarheid van hen terug. Ik zal die blije en enthousiaste gezichten het meest missen.”