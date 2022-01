Krak van Spiere-Helkijn: “Zelfs de opkuis van het materiaalkot vind ik plezant”

Sven Vandekerckhove is de Krak van Spiere-Helkijn. De jongeman is jeugdcoördinator van Jong Helkijn, en is aan de slag als vrijwilliger bij de gemeente. Iets wat zijn dorpsgenoten duidelijk ook hebben opgemerkt.

Sven Vandekerckhove straalt rust uit. De jongeman, die met zijn mama Sofie en zus Anouck in de Mezenstreet in Helkijn woont, werd nochtans zopas verkozen tot Krak van zijn gemeente. Die afwezigheid van spanning en stress neemt niet weg dat Sven apetrots is op zijn titel.

“Of ik het verwacht had? Zeker niet. Ik dacht dat het één van de andere twee zou worden”, zegt Sven glimlachend. “Maar zo’n verkiezing is zeker leuk. Nu zou ik het zeker niet zonder Conny Seynaeve hebben kunnen doen. Een ongelooflijke vrouw.”

Het zal niet de eerste en niet de laatste keer zijn dat Sven Conny vernoemt. Zij is schepen van jeugd en sport in Spiere-Helkijn, en zit al jaren in het bestuur van de voetbalclub in Spiere-Helkijn. Conny verloor in 2020 haar man Rik Vandenbroucke aan kanker, die samen met haar het jeugdbeleid bij de club op zijn schouders nam. “Na zijn overlijden bleef Conny aan boord van de club, maar ze kon het natuurlijk niet allemaal alleen aan”, vertelt Sven.

“Ik heb haar dan vanaf januari 2021 beetje bij beetje wat werk uit handen genomen, en zij hielp mij waar ze kon. We vullen elkaar aan. Zij de ervaring en de kennis, ik de administratieve kracht. Hierdoor hebben we nu wel echt een hechte band gekregen.”

Jeugdcoördinator

Als voetballer bij de club in Helkijn, merkte Sven al snel dat, ondanks zijn grote liefde voor het spelletje, hij niet de beste speler was. Op zijn 16de zette hij alles op het trainersschap. Hij coachte zelfs even, als jonge snaak van 19, de U21 van de club.

Nu is Sven, als 20-jarige, jeugdcoördinator bij de club. Een hele verantwoordelijkheid voor zo’n jongeman. “Maar ik vind het heel leuk om te doen. Ons seizoen start meestal al in april. Dan beginnen we al met de voorbereidingen van de inschrijvingen, het opstellen van de spelerslijsten en de planning van de training. Ja, er zijn weinig mensen die weten hoeveel werk we hier verzetten. Of ik dat spijtig vind? Helemaal niet. Ik doe het niet voor de erkenning hoor.”

“Ik hou van administratie, en dingen regelen voor anderen. Ja, zelfs de maandelijkse opkuis van het materiaalkot vind ik best plezant (lacht). Daarnaast regel ik ook de sociale media, zoals Facebook en Instagram, samen met een vriendin, Estelle. Zij neemt de foto’s, ik verzorg de tekstjes.”

Onder de mensen

Voor Sven is ook het sociale aspect belangrijk. “Door mijn werk hier kom ik onder de mensen. Spiere is klein, iedereen kent iedereen. Ik hou oprecht van die sfeer. Ja, dat heeft zijn nadelen én zijn voordelen, maar die laatste wegen het meest door.” (knipoogt). “De gemeente heeft de afgelopen jaren echt wel een nieuwe drive gekregen. Spiere-Helkijn is een charmante gemeente, maar het bruist hier weer.

Naast zijn werk bij Jong Helkijn is Sven ook zeer actief bij de vrijetijdsdienst en initiatieven van de gemeente. “Klopt. Ik help graag bij tal van evenementen, zoals de Zomerpret en Spierelire, en ben ook monitor bij de Speelpleinwerking. Ik zit ook in de jeugdraad, die nu wel even stil ligt.”

BIO Privé Sven Vandekerckhove (20) werd geboren op 31 oktober 2001. Hij woonde met zijn papa Christophe (47), mama Sofie Desmet (47) tot 2007 in Heule. Daarna verhuisde hij, nu ook samen met zijn zus Anouck (17), naar Helkijn. Loopbaan Sven volgde in het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem een tijdje de richting Moderne. Daarna studeerde hij Sport aan het Atheneum Pottelberg in Kortrijk. Nu hij in het hoger onderwijs zit, volgt Sven de richting Lager Onderwijs aan de Vives Hogeschool in Kortrijk. Vrije Tijd Sven spendeert het meeste van zijn vrije tijd aan zijn werk bij voetbalclub bij Jong Helkijn. Ook doet hij veel vrijwilligerswerk bij de gemeente Spiere-Helkijn.