Krak van Oostkamp : “Deze titel is niet alleenmijn eigen verdienste”

Zelf had Dirk Van de Caveye er niet bij stilgestaan dat hij zijn nominatie tot Krak van Oostkamp zou kunnen verzilveren. Hij kent alle vier andere Oostkampse kandidaten, die hij alle vier een krak vindt binnen hun domein.

Toen Dirk genoemd werd als mogelijke krak eind oktober, drong het eigenlijk niet door. “De boodschap ging een beetje verloren in de emotie van mijn plotseling afscheid als directeur van de Vaart. Pas toen ik de pagina las van de vijf Kraks in december, drong het me door dat ik genomineerd was”, opent Dirk?

“Ik ben natuurlijk heel blij, eerst met de nominatie en zeker nu ik als Krak verkozen ben. Zo kan het onderwijs ook op een positieve manier in de pers komen”, stelt hij. “Maar ik vind niet dat ik deze titel alleen verdien. Ik zou het zeker niet gehaald hebben zonder het team van de school De Vaart, de ouderraad, de parochieraad en alle kinderen van de school. Samen hebben we iets verwezenlijkt wat geleid heeft tot het behalen van de titel van Krak. Ook de steun van mijn echtgenote en kinderen is zeer belangrijk geweest want zij zijn het die mij de tijd en de energie gegeven hebben om te komen waar ik nu sta. Vandaar dat ik ook zeer blij ben dat ze samen met mij als Krak in de krant staan.”

Sociale media

Dat de school en de ouderraad een zeer prominente rol gespeeld hebben om Dirk tot Krak te stemmen, is meer dan duidelijk. “Ik weet niet wat ze juist allemaal gedaan hebben om stemmen te ronselen, maar ik ken ze goed genoeg dat ze meer dan hun best gedaan hebben om iedereen te mobiliseren om te stemmen. Zelf ben ik niet actief op sociale media dus ik heb het ook niet kunnen volgen. Enkel wist ik wel van de berichtjes van mensen die me lieten weten dat ze op mij gestemd hadden, ook vrienden van ver buiten Oostkamp”, haalt hij aan.

Ook dochter Sien en zoon Ward zijn via sociale media actief geweest en ze hebben hun contacten aangesproken om te stemmen. Beiden zijn nu maar al te trots op hun vader als Krak van Oostkamp.

“Ik heb het maar aan drie mensen gezegd dat ik de krak ben, mijn echtgenote, mijn dochter en zoon. Ik kijk nu al uit tot vrijdag morgen als mijn schoonmoeder bij ons langskomt en in de krant zal bladeren. Ze zal zeker verwonderd zijn maar vooral trots zijn. Ook heb ik de laatste weken veel vrienden gehad die me vroegen of ik al iets wist waarop ik steevast afgewimpeld dat ik nog van niets wist en ik het wel zou zien. Ik ben er dan ook zeker van dat vrijdag de felicitatie niet te tellen zullen zijn maar vooral dat de School en de ouderraad mee zal kunnen delen in de vreugde en blijheid die deze trofee met zich zal meebrengen.”

Op handen gedragen

Dirk benadrukt dat hij de titel van Krak van Oostkamp samen met de basisschool De Vaart, het oudercomité en zijn gezin wil dragen. Een bescheidenheid die typerend is voor de gewezen directeur, die nog op handen gedragen wordt door de kinderen van De Vaart en de vele ouders. (GST)

Hoe moeilijk was het om afscheid te nemen van De Vaart? “Het was de bedoeling om eind december de fakkel door te geven maar om medische redenen moest dit eind oktober vorig jaar al gebeuren. Het moest noodgedwongen wat sneller gaan waardoor het voor mij ook zeer emotioneel was, maar ik ben blij dat alles goed is verlopen en dat de school in goede handen is bij de nieuwe directeur Tijs Clicteur.” Hoe gaat het nu, na de ingreep? “Ik voel me goed, blij dat de ingreep goed is verlopen is. Ik blijf wel nog een tijdje onder medisch toezicht maar kan nu weer volop genieten van het leven, van mijn gezin, kleinkinderen en vooral de kleine dingen van het leven.” Ga je de school De Vaart kunnen loslaten? “Bijna niet, want De Vaart is een te groot deel van mijn leven geweest en dat is het nog. Maar wat ik zeker niet ga doen, is mij moeien met wat de nieuwe kapitein Tijs doet. Ik zal mee helpen bouwen aan hun project waar ze me vragen. Ze willen mij ook niet loslaten. Dat bewijst hoe waardevol de samenwerking tussen de leerkrachten, de ouderraad en mezelf was.”

BIO

Privé

Dirk Van de Caveye (61) is gehuwd met Dominique Blondrock en vader van Sien, gehuwd met Jonas Ghyselen, en van Ward. Hij is de opa van Sara en Marie.

Loopbaan

Dirk is gekend eerst als leraar in de meisjesschool in de Kortrijksestraat, dan in de fusieschool en sinds 2013 als directeur van de vrije basisschool De Vaart in Moerbrugge. Hij is ook voorzitter van de parochieraad. Hij is ook landbouwer, een passie die hij heeft overgehouden uit zijn jeugd. Dirk heeft ondertussen afscheid genomen als directeur en revalideert momenteel van een medische ingreep.

Vrije tijd

Hij zal tijd maken voor zijn kleinkinderen en ook genieten van zijn dieren en de natuur.