Koekelaarse Krak Frans Dedrie blikt terug: “Ik ben dezelfde mens gebleven”

Frans Dedrie (78), al meer dan een halve eeuw vrijwilliger, was vorig jaar Krak van Koekelare. “Die titel is leuk meegenomen, maar heeft mijn leven niet veranderd, ik ben nog altijd dezelfde Frans en ik doe nog altijd met hart en ziel vrijwilligerswerk”, zegt Frans Dedrie.

Frans, samenwonend met Anne-Mie Vercruysse in de Dorpstraat, is straks 53 jaar duiveltje-doet-al bij de Gezinsbond van Koekelare. De sympathieke man oefende er al die jaren verschillende functies uit, gaande van bestuurslid, secretaris, voorzitter, penningmeester… Hij is ook de sterke man achter Celkern, het ledenblad van de lokale gezinsbond en was tevens ruim 40 jaar gewestsecretaris van de Gezinsbond van het Houtland, waarvoor hij trouwens gehuldigd werd en de grootste bondsonderscheiding kreeg.

Onbaatzuchtige inzet

“Die titel heeft mijn leven niet overhoop gehaald, het enige dat het mij heeft opgeleverd is misschien dat ik nog iets meer bekendheid kreeg, maar dat is zowat alles. Een Krak moet volgens mij iemand zijn die zich jarenlang als vrijwilliger onbaatzuchtig voor de gemeenschap inzet”, vervolgt Frans die ook 14 jaar journalistiek actief is geweest en het nieuws uit Koekelare bracht in dagblad Het Volk.

Unieke gemeente

“Weet je, Koekelare is eigenlijk een unieke gemeente, een gemeente op mensenmaat. In Koekelare is alles aanwezig wat een inwoner zich maar wensen kan. Zelfs mensen van buiten Koekelare vinden de weg naar de talrijke handelszaken die onze gemeente rijk is. Ook op het vlak van onderwijs mag onze gemeente prat gaan, want Koekelare beschikt over een uitgebreid onderwijsnet waar iedereen zijn gading vindt en geniet van toponderwijs”, geeft Frans ons nog mee. (EV)

